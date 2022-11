Patrizia Rossetti stronca Sofia Giaele, “E’ la più inutile”/ E su Daniele Dal Moro…

Patrizia Rossetti senza peli sulla lingua su Sofia Giaele De Donà

Patrizia Rossetti critica Sofia Giaele De Donà. Tranquilli e rilassati in cortiletto, Luca, Patrizia e Wilma si godono il silenzio delle ore notturne e ne approfittano per commentare gli altri coinquilini. Ormai si conoscono da molto tempo e ognuno di loro ha i propri preferiti. Una ragazza che hanno rivalutato è sicuramente Nikita. È particolare, certo, ma al contempo sensibile ed empatica. Seppur differente da loro, Nikita è sempre stata coerente con se stessa, “lineare” così come dice Wilma, oltre che gentile con tutti. Ha un sesto senso per le persone in difficoltà: quando avverte che qualcosa non va, si avvicina e conforta chi sta attraversando il momento di sconforto. La stessa Wilma, con cui la ragazza ha avuto un battibecco, ha cambiato idea su di lei. Una concorrente che invece fatica a farsi apprezzare è Giaele. Patrizia e Luca proprio non la sopportano. Per quanto si sforzino, non riescono a comunicare con la ragazza. “È di passaggio nella Casa” commenta Patrizia che non limita critiche e giudizi. “È la più inutile” continua, non riferendosi solamente alle faccende domestiche.

Secondo Wilma e Patrizia Rossetti, non può prendersela per la fede del marito se poi finisce a dormire tutte le sere con Antonino. È anche possibile che Brad, nonostante siano una coppia aperta, sia infastidito dall’atteggiamento libertino della moglie davanti alle telecamere. “O lo fai semplicemente per la clip” sentenzia Patrizia, in riferimento all’avvicinamento avuto con Antonino “O lo fai per interesse”. Nessuna delle due donne crede quindi alla buonafede di Giaele, che da giorni è preoccupata per la possibile reazione del marito e attende speranzosa di avere presto un confronto con lui. “Giaele è una che con le telecamere sa giocare molto” conclude Patrizia.

Patrizia Rossetti non sopporta Daniele Dal Moro. Parlando con Wilma Goich nella casa del Grande Fratello Vip Patrizia spiega di aver visto in Daniele un bravissimo ragazzo che però rischia di voler concentrare su di sé tutte le attenzioni. “È molto pieno di sé” commenta Patrizia. È un bravissimo ragazzo, che stima per come ha affrontato le avversità della vita, ma non sopporta che sia sempre egoriferito. A sua detta, il ragazzo si sente la persona migliore del mondo e non fa che mettersi al centro di ogni discussione. La conduttrice fa fatica a comprenderlo: le appare molto carino, ma alcuni atteggiamenti, alle volte, sono ingiustificatamente aggressivi.

Durante la serata di ieri, Patrizia Rossetti è stata protagonista di un incidente hot. La presentatrice e volto noto delle televendite si è spogliata in giardino, avanti il suo inquilino, e non aveva il reggiseno. La regia del programma ha continuato a riprendere “lo spogliarello” nonostante la donna si trovasse in topless. Il momento ha divertito molto il web ed è diventato subito virale sui social.











