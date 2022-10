Patrizia Rossetti sull’interesse di Elenoire per Daniele:”Si illude facilmente”/ “Con Luca la stessa cosa”

Patrizia Rossetti e Wilma Goich: cosa pensano della cotta di Elenoire Ferruzzi per Daniele Dal Moro

Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno parlato dell’interesse di Elenoire Ferruzzi per Daniele Dal Moro. La cotta dell’attrice per Luca Salatino ha creato più di una dinamica per diverse puntate, ma ora il suo cuore batte per un altro gieffino.

Elenoire Ferruzzi porta una parrucca/ Spunta il video al GF Vip: la reazione del web

Come riporta Isa & Chia, Patrizia Rossetti commenta. “Ognuno si trova bene con chi vuole, insomma, solo che il problema è che secondo me lei ci crede, è questo il brutto. Secondo me per lui è un’affettuosa amicizia , per lei invece è qualcosa di più. Perchè lei ha fatto così anche con Luca, quindi bisogna stare attenti secondo me. Molto probabilmente è perchè ha bisogno di affetto.” A quel punto, a replicare è la stessa Wilma Goich che sostiene: “Chi non ha bisogno d’affetto? Però la testa ce l’abbiamo tutti eh“.

Giaele De Donà, Daniele Dal Moro e Amaurys Perèz lasciano il Grande Fratello Vip?/ Lunedì la scelta...

Patrizia Rossetti su Elenoire Ferruzzi: “Si illude facilmente”

Patrizia Rossetti ha continuato ha parlare dell’interesse che Elenoire Ferruzzi ha maturato per Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022.

Come riporta Isa & Chia, la conduttrice parlando con Wilma Goich afferma: “Certo, bisogna non stravedere , non vedere le cose che non ci sono. Perchè anche Luca è venuto ad abbracciarmi ma lo vedo come amico, capito? Lei ieri è corsa a prendere la coperta per lui, l’ha coperto ecc. Lei è molto amorevole, però bisogna stare attente perchè secondo me si illude anche facilmente. La capisco, perchè evidentemente è questo bisogno d’amore che ha. Che abbiamo tutti, ma lei ce l’ha in modo particolare per quello che ha vissuto, per quello che ha passato. Però, dall’altra parte bisogna stare attenti, cioè un uomo, un ragazzo deve stare attento dall’altra parte.” Patrizia Rossetti, pensa dunque che Elenoire Ferruzzi si sia illusa nei confronti di Daniele e che per lui sia solo amicizia.

Daniele Dal Moro: "Facevo uso di droga"/ "8 anni sono tanti, nessuno me li ridarà"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA