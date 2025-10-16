Patrizia Rossetti risponde alle accuse di Mario Adinolfi dopo l'Isola dei Famosi: ecco cos'ha rivelato il politico nel suo nuovo libro

Patrizia Rossetti torna a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Sebbene siano passati diversi mesi dalla fine del reality, la conduttrice pare avere ancora alcuni conti in sospeso con i suoi ex compagni. Recentemente, è stata ospite di CasaLollo 3, il talk condotto da Lorenzo Pugnaloni, dove ha lanciato una stoccata al secondo classificato dell’edizione: Mario Adinolfi. Tutto è ripartito dal libro pubblicato da Adinolfi, dove ha parlato della sua esperienza sull’Isola, definendo Patrizia “l’anziana del gruppo“.

Chiaramente, la Rossetti non ha affatto apprezzato questa definizione, rispondendogli a tono durante il format di Pugnaloni. “Io il suo libro l’ho comprato, lui il mio no. Poi ti pare definirmi l’anziana?“, ha detto l’ex vippona. “Comunque ci rido su. Anche perché all’Isola serve esperienza, non giovinezza“, ha poi aggiunto, facendo ridere Pugnaloni e cercando di prendere con ironia la questione.

Patrizia Rossetti ricorda l’esperienza all’Isola dei Famosi: cos’ha detto

Ad ogni modo, questa non è la prima volta che Patrizia Rossetti parla senza peli sulla lingua dei suoi ex compagni dell’Isola dei Famosi. Ad esempio, ha criticato più volte Mirko Frezza, considerandolo falso. Non solo: Patrizia ha avuto anche un acceso botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, che durante una puntata del reality l’aveva etichettata come una “lagna“. Quando è tornata alla “realità”, la Rossetti non si è tirata indietro e ha replicato alla giornalista, facendo notare come la Lucarelli abbia spesso l’abitudine di giudicare gli altri con toni troppo duri e senza troppa empatia.