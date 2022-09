Patrizia Rossetti tradita dal marito Rudy Londoni: chi è l’amante?/ “Barista di Mediaset”: scoop in diretta!

Patrizia Rossetti tradita dal marito Rudy Londoni: la confessione al GF Vip e lo scoop sull’amante

Si parla di Grande Fratello Vip nello studio di Pomeriggio 5 nel corso della puntata del 23 settembre, con particolare attenzione alle ultime scottanti rivelazioni fatte da Patrizia Rossetti nella Casa. La gieffina è infatti tornata a parlare della fine del matrimonio con Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset, che ha sposato nel 2012. Nozze finite a causa di una serie di tradimenti che la stessa Rossetti ha scoperto con i suoi occhi, beccando il marito con l’amante.

GF Vip, Soleil Sorge "Patrizia Rossetti voleva 'affogarmi'? La sfido a nuoto"/ E replica a Cristina Quaranta…

“Ho preso le corna e di più”, ha rivelato la Rossetti al GF Vip, per poi aggiungere “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”. La conduttrice ha quindi specificato di aver beccato ogni volta il marito con la stessa donna, dunque sua amante.

Patrizia Rossetti delusa dalla nomination di Sara Manfuso/ "Mi hai fatta apparire..."

Chi è l’amante del marito di Patrizia Rossetti? Parla Samantha De Grenet

Ma chi era dunque l’amante del marito di Patrizia Rossetti? “Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro certo! Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni.” ha spiegato alle compagne gieffine. Lo scottante argomento è stato però tema di discussione anche a Pomeriggio 5 dove ad aggiungere ulteriori dettagli sfuggiti è stata Samantha De Grenet. La conduttrice, ex gieffina, ha rivelato che proprio la Rossetti, in un altro momento, avrebbe svelato che l’amante è una donna bionda con le meches che farebbe la barista alla Mediaset. Una dichiarazione che ha spiazzato Barbara D’Urso che, preoccupata per la portata dello scoop, ha concluso: “Io non so niente…”

LEGGI ANCHE:

Sara Manfuso contro Patrizia Rossetti: "Vuoi importi sugli altri"/ Lite al GF Vip: "Lasciaci spazio!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA