Patrizia Rossetti vs Guenda Goria/ “Mai abbandonata da Maria Teresa, a 17 anni lei…”

Patrizia Rossetti, grande amica di Maria Teresa Ruta, ha lanciato qualche frecciatina alla figlia Guenda Goria. Ne ha parlato oggi, in esclusiva con Francesco Fredella, su Rtl 102.5 News nel corso della sua trasmissione. “Maria Teresa la conosco bene, è una che ‘vivi e lascia vivere’. Ho trovato molto forte e di poco gusto accusare la madre in diretta televisiva come ha fatto Guenda”. Patrizia, stando alle sue stesse parole, avrebbe parlato con cognizione di causa conoscendo molto bene non solo la conduttrice ma anche suo marito e la famiglia: “Maria Teresa non ha mai abbandonato sua figlia, anzi tutt’altro!”, ha confermato. Per la Rossetti, l’amica avrebbe addirittura fatto fin troppo per i suoi figli e in riferimento alle dichiarazioni molto forti di Guenda ha aggiunto: “Ha detto delle inesattezze e secondo me è anche un po’ bugiardella”. Patrizia ha infatti rivelato che non sarebbe vera la storia raccontata dalla Goria relativa al suo senso di abbandono provato a 17 anni: “Non è vero un piffero! Perchè lei a 17 anni andò a convivere con quello che fu il fidanzato storico”. Fredella allora ha voluto esprimere il suo punto di vista spiegando che, a suo dire, se la Ruta ha deciso di prendere parte al reality proprio con la figlia, è bastato il suo gesto a dimostrare l’amore nei suoi confronti: “Non aveva certo bisogno di popolarità”, ha aggiunto, trovando d’accordo anche la sua ospite.

PATRIZIA ROSSETTI CONTRO GUENDA GORIA DIFENDE L’AMICA MARIA TERESA RUTA

Durante la chiacchierata con l’esperto di gossip Francesco Fredella, Patrizia Rossetti ha aggiunto, rispetto alla partecipazione di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip: “Te lo posso confermare: se lei ha accettato lo ha fatto solo a condizione di andare esclusivamente con la famiglia”. Per lei questo sarebbe un “gesto d’amore incommensurabile”. La Rossetti ha preso a spada tratta le difese della collega parlando del suo grande istinto materno, a dispetto di quanto avrebbe lasciato intendere la figlia. Conduttore e ospite hanno ribadito il fatto che la Ruta non avesse alcun bisogno di partecipare ad un reality, ipotizzando che lo abbia fatto esclusivamente per la figlia. “L’ho vista devastata, molto colpita, siccome so che è una guerriera non lo merita!”, ha aggiunto la conduttrice. Possibile che Maria Teresa non si sia a sufficienza difesa dalle parole della figlia? “La mia delusione e arrabbiatura è stata proprio per non essersi difesa. Io la conosco molto bene, lei quando si tratta dei suoi figli ma soprattutto di Guenda, si prosta molto, non so se hai notato”, ha commentato. Pur trattandosi di una sua scelta, per Patrizia in caso di sbaglio occorre intervenire, “lei non si è difesa perchè lei stravede per questa figlia”, ha aggiunto. Conoscendo l’amica, sa quindi di aver reagito così “per troppo amore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA