Patrizia Rossetti “Wilma? Mi trascinava. Sono stata vittima sua”/ Amicizia finita?

Patrizia Rossetti e Wilma Goich: la lite tra le due donne

Amicizia al capolinea per Patrizia Rossetti e Wilma Goich? Nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip 2022, la cantante e la regina delle televendite hanno dovuto rispondere alle numerose cattiverie dette alle spalle di Micol Incorvaia. Subito dopo la serata la conduttrice ha avuto un momento di sconforto, addolorata per la brutta figura fatta. Il giorno dopo Patrizia ha subito raggiunto Wilma in cucina per parlare di quanto accaduto, ma la Goich l’ha respinta duramente: “Ce l’ho con me stessa! Oggi non è giornata e non voglio parlare di questo. Sono avvelenata, non abbiamo ammazzato nessuno, ma io non sono contenta. C’ho dormito sopra e ho capito che abbiamo fatto una pessima figura. Adesso piango io ti va bene? No basta non me ne frega niente non voglio parlarne”. La Rossetti ha reagito male allo sfogo dell’amica: “Ma tu ce l’hai con me! Ora piangi e ieri sera quando piangevo io mi dicevi che non era successo nulla di grave. Ormai queste cose le abbiamo dette. Ok, scusami se parlo! Grazie eh Wilma! Vabbè dai che egoismo che hai. Io ieri non avevo la serata e mi sono sforzata di parlarti”.

"Patrizia Rossetti deve uscire dal GF Vip 2022"/ Emanuela Folliero svela che...

Amicizia finita tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich?

Subito dopo Patrizia Rossetti si è sfogato con Sarah Altobello, ferita dal comportamento di Wilma Goich: “Le ho chiesto come stava e se aveva voglia di parlare, mi ha sbranata. Si è rivoltata malissimo nei miei confronti. Io sono stata vittima sua, c’ho pensato stanotte eccome se c’ho pensato. Tutte le volte che vedeva passare Micol e Nikita con Daniele faceva le battute contro di loro. Dice che non è gelosa di Daniele ma non è la verità”. Ieri sera c’è stato un ulteriore scontro tra le due “senior” della casa del Grande Fratello Vip. Mentre la Rossetti era tra le braccia di Luca Salatino, Wilma ha commentato: “Soraia è fortunata, però qui c’è chi si imbuca”. La conduttrice si è subito scadata: “Wilma lascia perdere e smettila. Chi si imbuca mi dici? Io non ti dico più nulla fai come ti pare. Perché devi dire ste cose? Hai detto ‘se ne accorgono tutti che ti imbuchi’. Non dire queste stro***te. E poi che ca**o te ne frega se c’è qualcuno che si imbuca?”. Dopo la lite, Patrizia è tornata a parlare dell’ormai ex amica e dell’influenza che ha avuto su di lei con alcune inquiline: “Lei mi trascinava. Anche oggi ha ricominciato contro Micol. Eravamo a tavola e mi faceva ‘hai visto chi manca qui?’ E intendeva che non c’erano Daniele e Micol. Io l’ho subito fermata dicendole che non me ne frega un tubo. Lei è gelosa di lui. Se è solo amica non dovrebbe esserlo. Stessa cosa faceva con Nikita quando era spesso insieme a Daniele”. Sembra proprio che qualcosa si sia rotto in maniera irreparabile tra Wilma e Patrizia. Ci sarà un confronto tra loro nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022?

