Nek è ancora innamorato perso di sua moglie Patrizia Vacondio, con la quale ha raggiunto il traguardo dei primi venticinque anni di amore...

Dal colpo di fulmine alla crisi culminata con un tradimento, fino al ritorno e al traguardo dei primi venticinque anni insieme. Nek e sua moglie Patrizia Vacondio non si sono fatti mancare nulla nella loro lunga storia d’amore, tra grandi cadute e risalite. In occasione del loro venticinquesimo anno insieme, in una simpatica intervista doppia orchestrata dalle due figlie sui social, il cantante e la sua dolce metà si sono raccontati a viso aperto, ripercorrendo le tappe del loro amore.

Dal primo incontro avvenuto a casa di amici fino alla pazzia più grande fatta insieme. “La prima volta che lo vidi pensai che era l’uomo della mia vita”, racconta lei. “Io pensai che era meravigliosa”, ricorda lui. La più grande pazzia, invece, è quella di essere andati a vivere insieme dopo pochi mesi dall’inizio della loro relazione. In tutto questo tempo hanno imparato molto l’uno dall’altra, ma hanno anche affrontato crisi che sembravano insanabili.

Nek e il tradimento perdonato da sua moglie Patrizia Vacondio: “Ci guardammo negli occhi e…”

Un tradimento ha macchiato la loro bellissima storia d’amore, ma oggi è acqua passato e Nek assicura di aver imparato dai suoi errori. “Il mio mestiere induce in tentazione”, ha spiegato tempo fa l’artista emiliano, ammettendo di aver fatto soffrire e sofferto molto. “Quando ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti. Ora non mento più…”, sottolinea orgoglioso Nek.

Difficile spiegare come è riuscito a riconquistare la fiducia di sua moglie, ma a quanto pare Patrizia ha visto negli occhi del compagno il sincero pentimento e, soprattutto, il desiderio di voler ricucire lo strappa. “Le chiesi scusa, poi ci guardammo negli occhi, capendo di essere fatti l’uno per l’altra”, le parole del cantante di Laura non c’è in una intervista a Vanity Fair.