Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek/ “E’ un papà troppo apprensivo”

Patrizia Vacondio è la moglie di Nek, il cantante protagonista di “Capodanno in Musica“, l’evento di fine anno condotto da Federica Panicucci in diretta su Canale 5. Dopo dieci anni d’amore la coppia ha deciso di sposarsi nel 2006 e da allora i due sono inseparabili. Nel 2010 dal loro amore è nata Beatrice, la seconda figlia della donna che in passato era già diventata mamma di Martina. Classe 1973, Patrizia è nata a Sassuolo, la città di origine del cantante emiliano all’anagrafe Filippo Neviani. Tra Filippo e Patrizia è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma dopo 11 anni d’amore la coppia ha deciso di compiere il grande passo e sposarsi. Durante la partecipazione ad una puntata del Maurizio Costanzo Show, Nek ha raccontato come ha avvisato i genitori di Patrizia: mostrando loro una foto di Patrizia e condividendo con loro la notizia dell’esistenza di Martina, la primogenita della donna.

Chi è Patrizia Vacondio: “Nek è un bambinone”

La loro storia d’amore ha avuto, come tutte del resto, degli altri e bassi. Durante una delle ultime partecipazioni al Festival di Sanremo, il cantautore ha rivelato a Vanity Fair di aver tradito la moglie Patrizia: “faccio un mestiere che induce alla tentazione”. Un momento di difficoltà che la coppia è riuscita a superare: : “io e mia moglie ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio”. Quel momento oggi è solo un brutto ricordo visto che la coppia è più innamorata che mai. La conferma arriva dai social dove la coppia condivide foto e istanti della loro vita privata, come quando hanno postato una foto in occasione del loro anniversario di matrimonio. Patrizia Vacondio, intervistata dal settimanale Visto, aveva parlato per la prima volta del marito descrivendo Nek come “un vero bambinone” e di essere un papà “un po’ troppo apprensivo” verso la figlia Beatrice definita “una peperina che corre dappertutto”.

