Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek/ La confessione del tradimento e…

Nek e l’amara verità sulla moglie Patrizia Vacondio: “L’ho tradita…”

Patrizia Vacondio è la moglie di Nek. La coppia si è sposata nel 2006 dopo più di dieci anni assieme. Nel 2010 i due hanno accolto la figlia Beatrice. Per la Vacondio si tratta della secondogenita. Prima di diventare la compagna di vita del celebre cantante la donna ha infatti avuto Martina. Quando si sono conosciuti per la prima volta tra loro è scattato il colpo di fulmine. In tanti anni di relazione la coppia ha attraversato numerosi ostacoli. Il cantante di Laura non c’è, intervistato da Vanity Fair in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Fatti Avanti Amore, ha infatti ammesso di aver tradito la moglie e madre di sua figlia: “Faccio un mestiere che induce in tentazione. Le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti. Ora non mento più”.

Nek ha raccontato poi nei dettagli cosa era successo: “Una volta in Messico ero in hotel: sento bussare alla porta, pensavo fosse il servizio in camera, invece era una ragazza nuda. Una ragazza mentre ero in albergo mi si buttò addosso, piangendo. Cercai di tranquillizzarla, la coprii con un accappatoio, la invitai a entrare e sedersi, offrendole da bere. Poi ho chiamato il mio assistente e insieme l’abbiamo accompagnata fuori. Io e mia moglie ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio. Chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra. Non tengo più l’altro all’oscuro, lontano, nell’omissione”, ha raccontato.

Nek e Patrizia Vacondio hanno festeggiato 22 anni di matrimonio

Patrizia Vacondio pubblica spesso sui social scatti con il marito e con le figlie. In un’intervista rilasciata qualche anno fa al settimanale Visto, la donna ha parlato del marito descrivendolo come “un vero bambinone” e dichiarando che è un padre “un po’ troppo apprensivo” nei confronti della piccola Beatrice, definita “una peperina che corre dappertutto”. Fra Nek e Patrizia Vacondio è stato un vero e proprio colpo di fulmine: l’amore è scoppiato quando la donna era già madre della sua primogenita Martina. La ragazza ha con il cantante un rapporto speciale, tanto da aggiungere Neviani al suo cognome biologico.

Nek ha scritto tante canzoni ma ad una è particolarmente legato. Si tratta di “Fatti avanti amore”. La canzone, infatti, è stata scritta per sua moglie Patrizia Vacondio, con cui è sposato da 9 anni. Lo scorso 28 maggio Nek e Patrizia hanno festeggiato 22 anni di matrimonio e sono stati numerosi gli auguri da parte di fan e amici.











