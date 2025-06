Patrizia Vacondio e Nek formano una coppia da tempo immemore, i due sono infatti uniti fin da quando erano ragazzi. A parte una breve parentesi che aveva allontanato la coppia, con Nek che aveva ammesso gli errori e il tradimento ai danni della moglie, che è poi stato ricucito negli anni successivi. Il matrimonio tra i due arrivò nel 2006, con Nek e Patrizia Vacondio che invece hanno messo al mondo la figlia Beatrice nel 2010. “Faccio un mestiere che induce in tentazione. Le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti” ha confessato Nek in una intervista a cuore aperto.

Per Nek è stato tempo di mea culpa, un confronto con la moglie Patrizia Vacondio si è rivelato salvifico per la coppia, riuscita a ritrovarsi: “Ora non mento più. Non importa che fosse “Sono da un amico” o “Sono a casa tranquillo”. Conta che stavi facendo altro, hai cambiato il senso delle cose”.

Nek e la moglie Patrizia Vacondio: il confronto e la ripartenza

Dopo il tradimento confessato da Nek ai danni della mogie Patrizia Vacondio, la coppia è riuscita a ritrovarsi con un confronto lucido, a cuore aperto e che ha portato la coppia ancora una volta insieme. E dopo essersi ritrovati, ponendo fine alla crisi, il cantante e la storica compagna di vita hanno intrapreso il viaggio speciale insieme alla famiglia, alla figlia Beatrice e alla primogenita di Patrizia, Martina, che Nek ha sempre trattato come fosse sua figlia naturale.

In passato, Patrizia Vacondio, si è espressa sull’amore per Nek, ammettendo come la loro storia fosse sbocciata in pratica con un colpo di fulmine: “Ho pensato fin da subito che sarebbe stato l’amore della mia vita”. E così è stato, con la coppia che è riuscita anche a ripartire dopo i momenti bui affrontati.

