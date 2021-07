Patrizia Vacondio e Beatrice, moglie e figlia Nek/ “Colonne portanti della mia vita”

Patrizia Vacondio e Beatrice sono moglie e figlia di Nek, il cantautore di “Laura non c’è”. Un grande amore quello che lega il cantante italiano alla donna con cui è legato da tantissimi anni e che gli ha perdonato anche alcuni tradimenti. “Ora non mento più” – con queste parole Nek dalle pagine di Vanity Fair ha ammesso gli errori commessi nella storia d’amore con la sua Patrizia che è riuscita a perdonarlo e a superare ogni momento di crisi. Un amore davvero forte quello che lega Patrizia a Nek, visto che la donna è riuscita a guardare lontano salvaguardando un rapporto che dura da quasi 10 anni.

“La mia famiglia, il fatto di confrontarmi con mia moglie che mi aiuta a stare tranquillo, a ridimensionare i momenti… lei mi tiene a livello, mi aiuta a ridimensionarmi. Se non avessi avuto loro sarebbe stato molto complicato” – ha detto Nek durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. Poi sui social sempre Filippo Neviani, questo il suo nome all’anagrafe, ha voluto scrivere una lunga ed emozionante lettera alla moglie Patrizia in occasione del suo compleanno. “Caro amore mio, intanto buon compleanno!” – esordisce così Nek in una toccante lettera.

Patrizia Vacondio e Nek Filippo Neviani: la dedica social

“Ho scelto alcune foto nelle quali traspare proprio la tua presenza anche interiore non solo fisica. Ci sei per tutti noi sempre. Mai un momento di cedimento mai un momento di tristezza sempre forte in prima linea a combattere per noi contro le incertezze i dolori le frustrazioni con la potenza di una leonessa. Con noi esulti ti commuovi per i bei risultati e li vivi con gioia piena che contagi volentieri” prosegue Nek che conclude la lettera con delle parole di grande amore verso la compagna Patrizia Vacondio.

“Patrizia sei la colonna portante, la pietra d’angolo sulla quale si erge la nostra famiglia che tanto amiamo e per la quale andiamo tanto orgogliosi. Chiedo qui davanti a tutti e soprattutto a Dio di preservarti in ogni tuo attimo perché la tua esistenza per noi è linfa vitale. Ti amo. Ti amiamo con tutto il cuore”. A legarli più di ogni altra cosa la figlia Beatrice di 11 anni, la prima figlia naturale di Nek che viene immortalata spesso dal papà in alcune foto condivise con i tantissimi fan sui social.

