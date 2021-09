Patrizia Vacondio e Beatrice, moglie e figlia Nek/ Matrimonio di lunga data

Patrizia Vacondio e Beatrice sono moglie e figlia di Nek, il cantautore di “Laura che non c’è” impegnato anche quest’anno nella conduzione dello Speciale Seat Music Awards 2021. Filippo Neviani e Patrizia sono follemente innamorati da tantissimi anni, anche se non sono mancati dei momenti di crisi e difficoltà che la coppia ha saputo affrontare e superare. Un grande amore che il cantante ha anche celebrato sui social con una dedica davvero emozionante. “Ho scelto alcune foto nelle quali traspare proprio la tua presenza anche interiore non solo fisica. Ci sei per tutti noi sempre” – ha esordito il cantante che ha elogiato la moglie dicendo – “mai un momento di cedimento mai un momento di tristezza sempre forte in prima linea a combattere per noi contro le incertezze i dolori le frustrazioni con la potenza di una leonessa. Con noi esulti ti commuovi per i bei risultati e li vivi con gioia piena che contagi volentieri”.

Non solo, Nek parlando della moglie Patrizia ha aggiunto: “sei la colonna portante, la pietra d’angolo sulla quale si erge la nostra famiglia che tanto amiamo e per la quale andiamo tanto orgogliosi. Chiedo qui davanti a tutti e soprattutto a Dio di preservarti in ogni tuo attimo perché la tua esistenza per noi è linfa vitale. Ti amo. Ti amiamo con tutto il cuore”.

Nek e Patrizia Vacondio sono stati fidanzati per 11 lunghi anni. Poi la decisione di sposarsi e sono già passato 20 anni. Proprio lo scorso anno il cantautore di “Fatti avanti amore” ha festeggiato 20 anni di matrimonio con tanto di post sui social: “promisi davanti a Dio che anche dopo la morte ti sarei rimasto accanto. E dopo 20 anni credo ancor di più sia possibile. Ora come allora e per sempre”. La risposta della moglie non si è fatta attendere: “Ecco, piango e ti amo ora come allora e per sempre”. Nonostante qualche piccolo errore di percorso, Nek è più innamorato che mai della sua Patrizia, della figlia Beatrice e di Martina, la figlia nata dalla precedente relazione della moglie.

“Ho imparato che in due, si può essere incorruttibili proprio nel superamento degli errori – ha detto Nek -. Che è sì impegno e rispetto dell’altro, ma anche sorpresa: bisogna essere i primi a tenere vive le onde di un elettrocardiogramma quando tende alla linea continua”. Non solo, il cantante ha poi aggiunto: “l’amore puoi solo contemplarlo” confermando ancora una volta il suo grande amore per la compagna di vita: “ho ancora voglia di guardarti come al primo appuntamento, di star bene quand’è buio”.



