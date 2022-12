Patrizia Vacondio e Beatrice, moglie e figlia Nek/ “Ora non la tengo più all’oscuro”

Patrizia, Beatrice e Martina: i grandi “amori” di Nek

Patrizia Vacondio e Beatrice sono la moglie e la figlia del celebre cantante emiliano Nek. La coppia tende a vivere alla larga dai riflettori, ma di tanto in tanto, inevitabilmente, il gossip torna ad accendersi sulla vita personale di Patrizia e Nek. I due sono felicemente sposati dal 2006 e si passano solo un anno a livello anagrafico. Si sono conosciuti quasi per caso, passeggiando nella via principale del loro paese d’origine. Si può dire che tra i due sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, dato che da quel primo giorno non si sono più lasciati. Insieme hanno messo al mondo la figlia Beatrice, che oggi ha dieci anni e a cui il cantante è profondamente legato.

La vita sentimentale di Nek e Patrizia, tuttavia, non è stata sempre lineare nel corso degli ultimi anni. Hanno vissuto fasi estremamente delicate, ma nei momenti più difficili hanno preferito stringere i denti e rimanere l’uno al fianco dell’altra. “Ho imparato che in due, in un matrimonio di lunga data, si può essere incorruttibili proprio nel superamento degli errori”, ha raccontato il cantante emiliano in una intervista a Vanity Fair.

Nek e l’amore indissolubile per la moglie Patrizia: “E’ il caposaldo della famiglia che abbiamo costruito”

“Questo significa impegno e rispetto dell’altro, ma anche sorpresa. Bisogna essere i primi a tenere vive le onde di un elettrocardiogramma quando tende alla linea continua”, le parole di Nek a proposito della sua storia d’amore con Patrizia. “Siamo fatti l’uno per l’altra, io condivido tutto, non tengo più lei all’oscuro. Ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio e chiedendo scusa”. I due, come dicevamo, si sono conosciuti parecchio tempo fa.

All’epoca, la donna era già diventata madre di Martina, nata da una precedente relazione. Una situazione che non ha mai rappresentato un problema per Nek, ma che anzi lo ha arricchiti. “Patrizia è proprio l’amore, è il caposaldo di tutti noi in famiglia. Lei ha tre figli: oltre a Beatrice e Martina anche me. E’ la verità! Come la maggior parte delle donne, l’istinto le suggerisce tante cose che per noi ometti… arriviamo sempre un passo più tardi”.











