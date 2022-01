Patrizia Vacondio e Beatrice, moglie e figlia Nek/ Tradimento perdonato perché…

Patrizia Vacondio e Beatrice sono la moglie e la figlia del mitico Nek. La coppia è salita all’altare nel 2006 e dopo quattro anni di matrimonio ha accolto in famiglia la piccola Beatrice. In tanti anni di relazione, Nek e Patrizia hanno affrontato diversi alti e bassi. Se oggi le cose vanno a gonfie vele, in passato ci sono stati momenti molto difficili e insidiosi. In un’intervista abbastanza recente, che il cantante di Laura non c’è aveva rilasciato a Vanity Fair, era emerso un suo tradimento, ormai superato, grazie alla comprensione della moglie.

Il cantante emiliano aveva chiesto scusa alla sua dolce metà per essere caduto in tentazione. Una tentazione che, a suo avviso, nel mondo dello spettacolo pare essere sempre dietro l’angolo. “Le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti“, ha ammesso Nek.

Patrizia Vacondio, moglie di Nek: per amore ha perdonato un tradimento

“Faccio un mestiere che induce in tentazione”, aveva spiegato l’arista emiliano a proposito del tradimento, garantendo di aver compreso appieno i suoi errori. “Quali bugie ho detto? Non importa che fosse ‘Sono da un amico’ o ‘Sono a casa tranquillo’. Conta che stavi facendo altro, hai cambiato il senso delle cose, distorto la realtà, non sei stato trasparente”, la sua autocritica. Così sua moglie Patrizia un bel giorno ha deciso di perdonarlo, evidentemente perché aveva capito che la loro storia non era giunta al capolinea e poteva essere ancora salvata. Una decisione che a quanto pare si è rivelata giusta per la coppia, che oggi va d’amore e d’accordo. “Siamo fatti l’uno per l’altra, condivido tutto, non tengo più l’altro all’oscuro”, ha ribadito un innamoratissimo Nek.

