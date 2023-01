Patrizia Vacondio, moglie di Nek/ Dal tradimento al perdono, al sostegno dopo l’incidente alla mano

Patrizia Vacondio è la moglie di Nek, i due si sono sposati nel 2006 dopo una lunga convivenza. È stato amore a prima vista. Patrizia Vacondio non è una celebrità. Quando ha incontrato Nek, aveva già una figlia, Martina, avuta da una precedente relazione, ma la coppia è riuscita a superare i momenti difficili e a costruire un solido rapporto familiare. I suoceri la conobbero grazie a una fotografia che Nek mostrò loro, ma solo in seguito raccontarono di Martina, che all’epoca aveva solo pochi anni. Il rapporto tra Nek e Patrizia Vacondio non è sempre stato idilliaco. I due hanno attraversato alti e bassi brillantemente superati.

Nek/ L'incidente, il rapporto con la moglie Filippo Neviani e il nuovo progetto con Renga...

Il terribile incidente alla mano di Nek e il supporto fondamentale di Patrizia Vacondio

Quando Nek si è ferito gravemente alla mano, mentre usava una motosega in casa, Patrizia Vacondio ha mostrato la forza che è in lei. In quel periodo, non lasciò il marito nemmeno per un’ora e la sua presenza fu essenziale per aiutarlo a guarire il suo cuore sconvolto, poiché temeva di perdere l’uso dell’arto. La riabilitazione post-operatoria è stata lunga e irta di imprevisti. Solo l’amore di Patrizia Vacondio ha dato a Nek la forza di “non mollare mai”. Sua moglie sa quanto sia importante per un cantante avere uno strumento tra le mani, ed è stato doloroso per lei vedere il marito depresso per la paura di non essere in grado di suonarlo. Fortunatamente, Nek è riuscito a recuperare l’80% delle funzioni dell’arto. Sebbene abbia ancora delle difficoltà, sta affrontando bene la situazione senza depressione. Nek per esorcizzare la paura dell’incidente alla mano ha raccontato la vicenda nel suo libro A mani nude. Parte integrante di questa storia è stata Patrizia Vacondio. Nek e Patrizia sono sposati da 22 anni.

Nek, L'anno che Verrà/ "30 anni di carriera? Vi dico il prossimo obiettivo..."

Nek e il tradimento perdonato da Patrizia Vacondio

In passato, il cantante è stato intervistato da Vanity Fair e ha dichiarato di aver tradito la moglie. Questo ostacolo la coppia lo ha superato con tenacia, dimostrando che il loro amore va oltre uno “scivolamento”. Patrizia Vacondio ha perdonato il marito. Questa serenità è visibile dalle foto della famiglia e della coppia che la donna pubblica quotidianamente sul suo profilo Instagram. Da questa lunga relazione è nata Beatrice, che ha un buon rapporto con Martina. Il 6 gennaio, giorno del compleanno di Nek, Patrizia Vacondio gli ha organizzato una festa a sorpresa in un locale con tanti amici. La reazione del cantante è stata pubblicata sul profilo Instagram della moglie, per la gioia dei fan.

Patrizia Vacondio e Beatrice, moglie e figlia Nek/ "Ora non la tengo più all'oscuro"

Il 21 gennaio a Torino si è chiuso il Tour 5030Live, in attesa di nuove date e progetti da avviare Nek si è concesso un periodo di riposo nella sua casa a Sassuolo in compagnia della moglie Patrizia Vacondio e delle sue figlie. L’anno scorso a Verissimo il cantante ha svelato gli interni della sua abitazione e ha mostrato ai fan alcuni dei suoi luoghi domestici preferiti, tra cui lo studio musicale dove trascorre la maggior parte della sua giornata e il giardino dove passa il tempo a tagliare l’erba e spendere momenti spensierati con la sua famiglia. I suoi ultimi album sono del 2019 e del 2020 e s’intitolano Il mio gioco preferito parte I e Il mio gioco preferito parte II.











© RIPRODUZIONE RISERVATA