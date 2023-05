Patrizia Vacondio, moglie di Nek/ “E’ un vero bambinone e poi…”

Patrizia Vacondio e l’amore per Nek: “Come tutti gli uomini è un vero bambinone”

Patrizia Vacondio è la moglie del celebre cantante emiliano Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek. I due fanno coppia fissa da tempo, si sono sposati nel 2006 e nel 2010 hanno messo al mondo la loro prima figlia, Beatrice. Tra Patrizia e Nek è subito stato colpo di fulmine, anche se nel corso degli anni non sono mancati i momenti difficili, periodi di crisi che hanno messo a rischio il rapporto. Eppure Nek e la sua Patrizia hanno avuto la forza di recuperare e di ritrovarsi, grazie anche all’amore per la figlia Bea. Non a caso la moglie del cantante, lo ha sempre descritto come un padre eccezionale e presente.

Nek “Sogno di condurre Sanremo”/ “Al servizio del Festival come Baglioni”

“E’ un papà tenerissimo, premuroso e molto attento e ama giocare con Bea. Del resto, come tutti gli uomini, è un vero bambinone. Forse è un po’ troppo apprensivo, ma del resto Bea è una bambina molto vivace, che non sta mai ferma e come il suo papà è alla continua ricerca di stimoli. Insomma, è un peperino: in famiglia la chiamiamo la selvaggia”, raccontò tempo fa la moglie di Nek.

Patrizia Vacondio, moglie di Nek/ Lui:"Tradimento? Adesso non mento più..."

Patrizia Vacondio, la colonna portante di Nek. Il cantante: “Sei linfa vitale”

Come dicevamo, Nek e sua moglie hanno trascorso momenti molto complessi, a causa di un tradimento di lui con una fan. In passaggio a Vanity Fair, il cantante emiliano aveva ammesso il suo sbaglio, riconoscendo la grande generosità e comprensione di Patrizia, che lo aveva perdonato. “Siamo fatti l’uno per l’altra, condivido tutto, non tengo più l’altro all’oscuro. Ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio e chiedendo scusa”, le parole di Nek.

“Patrizia è la colonna portante”, aveva invece detto sui social, in occasione del compleanno della moglie. “E’ la pietra d’angolo sulla quale si erge la nostra famiglia che tanto amiamo e per la quale andiamo tanto orgogliosi. Chiedo qui davanti a tutti e soprattutto a Dio di preservarti in ogni tuo attimo perché la tua esistenza per noi è linfa vitale. Ti amo. Ti amiamo con tutto il cuore”.

Nek e Francesco Renga: "Siamo veri amici"/ "Abbiamo un'energia esplosiva!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA