Patrizia Vacondio, moglie Nek/ “Con te anche dopo la morte”

Patrizia Vacondio e il marito Nek hanno festeggiato poche settimane fa i loro 20 anni di matrimonio. Nonostante una forte crisi superata, i due si amano sempre di più e il cantante in particolare ha voluto fare una dedica alla donna della sua vita, in occasione dell’anniversario. “Promisi davanti a Dio che anche dopo la morte ti sarei rimasto accanto“, ha scritto sui social, “e dopo 20 anni credo ancor di più sia possibile. Ora come allora e per sempre”. Una dedica toccante che ha colpito milioni di fan, ma anche il cuore della diretta interessata. “Ecco, piango e ti amo come allora e per sempre”, ha commentato Patrizia. Oggi, 14 giugno 2020, Nek sarà ospite di Domenica In e forse toccherà l’argomento matrimonio. Non è un mistero che Patrizia sia riuscita a perdonare l’errore più grande del marito: il tradimento. Lui del resto ha capito di aver commesso un errore, ha chiesto scusa, “Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra”, ha detto tempo fa a Vanity Fair. Tutta colpa del suo mestiere a quanto pare. Non è raro avere delle tentazioni e di dover tenere testa a qualche ammiratrice piuttosto audace. “Una volta in Messico ero in hotel: sento bussare alla porta, pensavo fosse il servizio in camera, invece era una ragazza nuda“, ha raccontato, “sono diventato rosso, non sapevo come gestire la cosa. Mi si buttò addosso, piangendo. Cercai di tranquillizzarla, la coprii con un accappatoio, la invitai a entrare e sedersi, offrendole da bere. Poi ho chiamato il mio assistente e insieme l’abbiamo accompagnata fuori”.

Patrizia Vacondio, moglie Nek: non solo amante, ma anche musa ispiratrice

Patrizia Vacondio è molto di più della sola moglie di Nek. Per il cantante è anche la sua musa, il suo pilastro, colei che tutto governa e che tiene salde le redini della famiglia. Quest’ultimo è un valore che marito e moglie hanno sempre messo in primo piano e lo dimostra l’ultima foto che Patrizia ha deciso di pubblicare su Instagram. “Le mie persone preferite al mondo”, scrive. Nello scatto, lei poggia la testa contro la guancia del marito e in primo piano troviamo le due figlie, Beatrice Neviani e Martina Imarisio Neviani. Clicca qui per guardare la foto di Patrizia Vacondio. Non sono comunque le uniche foto presenti sul profilo di Patrizia, anche se Nek è spesso presente nelle sue condivisioni. In una troviamo la moglie del cantante con gli occhi coperti da un cappello. “Non dir di me finchè di me non sai, pensa di te e poi di me dirai“, scrive citando un Anonimo. I fan hanno apprezzato e i complimenti sono fioccati fra i commenti: “Ma sei una modella nata”, “Bellissima”, “Che fascino”, “Bellissima. Come passa il tempo, ma non per te”. Non può mancare inoltre un piccolo video di Beatrice, dove la sentiamo parlare in Inglese. “Multilingue-multitasking“, scrive la mamma, aggiungendo fra gli hashtag #Inglese #Russo e un po’ di #Cinese. Clicca qui per guardare il video di Beatrice Neviani.

Foto, "Le mie persone preferite al mondo"





