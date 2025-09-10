Patrizia Vacondio e Nek hanno raggiunto il traguardo dei venticinque anni d'amore, nonostante un tradimento: "Ecco il nostro segreto..."

Da venticinque anni, ormai, la donna che fa battere il cuore di Nek è la moglie Patrizia Vacondio. La coppia ha superato momenti davvero difficilissimi nel corso di una lunga storia che è stata messa seriamente in discussione dopo un tradimento subito da Patrizia. “Il segreto del nostro rapporto durato? Sono tre parole: scusa, grazie, posso”, le parole chiave evidenziate dalla moglie di Nek in una recente intervista doppia rilasciata a Verissimo.

Il periodo buio è ormai alle spalle, anche se né Patrizia né Nek dimenticano la loro crisi. C’è spazio quindi ai tanti ricordi positivi che li hanno uniti negli anni, a cominciare dalle pazzie per amore che ancora oggi entrambi ricordano benissimo. “Io ho fatto trenta ore di volo in tre giorni per vederlo poche ore”, la confessione della Vacondio.

Nek e sua moglie Patrizia Vacondio: “Ecco cosa abbiamo imparato l’uno dall’altro”

Patrizia e Nek hanno imparato molto l’uno dall’altro. Nel salotto di Verissimo, la moglie di Nek racconta di aver imparato dal compagno “la determinazione e la chiarezza”, mentre lui di aver imparato di “pensare prima di parlare”. Relativamente al primo incontro, il cantante cinquantatreenne ricorda di aver avuto un colpo di fulmine con la compagna, lo stesso per Patrizia. “Quando l’ho vista ho pensato di aver davanti a me una visione meravigliosa”, racconta Nek.

“Ho pensato che era l’uomo della mia vita”, ricorda invece Patrizia Vacondio. Da quel primo incontro non ci è voluto moltissimo affinché la coppia decidesse di compiere il grande passo del matrimonio. “La famiglia per me è tutto. Se funziona io funziono. Prendo tanta energia da quello che respiro a casa”, aveva detto in una precedente ospitata il cantante emiliano. Oggi la serenità regna in famiglia e la coppia non potrebbe chiedere di più.