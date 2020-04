Patrizia Vacondio, moglie Nek/ Ecco perché sarà protagonista del suo nuovo album

Pubblicità

Patrizia Vacondio è parte integrante del nuovo lavoro del marito Nek, che presto pubblicherà il suo nuovo e ultimo disco. La moglie del cantautore infatti ha partecipato in modo attivo alla raccolta dei contenuti inviati dai fan per realizzare la clip del singolo Perdonare, come sottolinea sui social. “La prossima volta servirà una canzone di 55 minuti per inserire tutti i video che ti hanno inviato!”, scrive su Instagram rivolgendosi al marito, “grazie ci avete emozionato tantissimo, siete unici e speciali”. Nella foto, Patrizia poggia teneramente la testa sulla guancia dell’artista. I due si trovano in giardino, all’esterno della casa in cui vivono con loro anche le figlie Beatrice e Martina. Clicca qui per guardare la foto di Patrizia Vacondio. La coppia quindi procede a gonfie vele, anche se in questi giorni alcuni siti di gossip hanno rispolverato un piccolo neo del passato. “Faccio un mestiere che induce in tentazione”, ha detto tempo fa Nek a Vanity Fair, “le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti. Ora non mento più. Non importa che fosse ‘Sono da un amico’ o ‘Sono a casa tranquillo’. Conta che stavi facendo altro, hai cambiato il senso delle cose, distorto la realtà, non sei stato trasparente”. Il cantante ha tradito infatti una volta la moglie, ma poi ha compreso il proprio errore ed è riuscito a parlare in modo sincero con Patrizia. “Ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio”, ha aggiunto, “chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra. Non tengo più l’altro all’oscuro, lontano, nell’omissione”.

Patrizia Vacondio, moglie Nek: l’amore a gonfie vele

L’amore fra Patrizia Vacondio e il marito Nek procede a gonfie vele. Oggi più uniti che mai, il cantante e la consorte hanno creato una famiglia felice, come dimostrano i tanti scatti condivisi da lei sui social. Entrambi hanno scelto di non mantenere i fan all’oscuro della loro quotidianità familiare e forse è anche per questo che tanti ammiratori del cantautore sono diventati anche sostenitori della moglie e delle due figlie. In tanti seguono tutte e tre sui social, anche se Martina Imarisio ha deciso di rendere privato il proprio profilo Instagram. Il segreto è tutto lì, in quel legame creato oltre 20 anni fa e il ritrovarsi innamorati giorno per giorno. “Senza di te non avrei l’ottimismo il sorriso la curiosità di scoprire”, ha scritto l’anno scorso Nek in occasione del compleanno della moglie, “Non avrei l’entusiasmo per vivere. Ecco io vivo perché ci sei tu al mio fianco ed ogni giorno chiedo a Dio di preservarti in tutti i tuoi passi”. Gli scatti teneri non mancano. Come quella foto pubblicata in occasione dello scorso San Valentino. Nella foto, Nek dorme abbracciato alla moglie, la fronte appoggiata alla tempia di Patrizia ed entrambi hanno un’espressione serena. Clicca qui per guardare la foto di Patrizia Vacondio e Nek.

Foto, “Servirà una canzone di 55 minuti per…”

