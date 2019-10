PATRIZIA VACONDIO, MOGLIE NEK/ Il tradimento (perdonato) e le 50 dediche musicali

“Sì! Ogni giorno. #28maggio #ioete #sempreinsieme #cosacihafattolamore”. Questa la dedica social di Nek a Patrizia Vacondio, la donna che ha sposato nel 2006 dopo ben 11 anni di fidanzamento. Insieme hanno avuto una figlia, Beatrice, che il 12 settembre ha compiuto 9 anni. I due si sono sposati il 28 maggio, e nello stesso giorno, quest’anno, Nek ha voluto condividere su Instagram una foto del loro matrimonio. Nello scatto, i due sono in chiesa, intenti a dirsi “sì” reciprocamente. A Patrizia sono dedicati alcuni dei successi del cantante emiliano, primo fra tutti Fatti avanti amore. “Dentro ci siamo noi – ha spiegato Nek in un’intervista – ancora una volta noi e intensamente noi”. Il loro è stato ed è ancora un rapporto fatto di alti e bassi. Nek ha confessato di aver tradito la moglie, salvo poi pentirsene e tornare immediatamente sui suoi passi. Patrizia l’ha perdonato, ed entrambi sono andati oltre: “Siamo fatti l’uno per l’altra, condivido tutto, non tengo più l’altro all’oscuro”, ha dichiarato l’artista.

Patrizia Vacondio e Nek, insieme da 13 anni

Patrizia Vacondio ha appena festeggiato il 13esimo anno di matrimonio con Nek. Un traguardo che merita di essere celebrato, visto ciò che hanno superato sempre e rigorosamente insieme. In passato, lei è stata capace di restare accanto al suo uomo dopo aver appreso del tradimento. I momenti complicati, infatti, non hanno scalfito nemmeno minimamente la dura corteccia del loro rapporto. La Vacondio ha sposato Nek nel 2006. Entrambi sono originari di Sassuolo, ma lei non lavora nel mondo dello spettacolo. Oltre a essere sua moglie, Patrizia è anche la sua musa ispiratrice: più di 50 canzoni del suo repertorio sono dedicate a lei. A proposito di musica, dopo il successo del singolo Cosa ci ha fatto l’amore, Nek ha annunciato ufficialmente le tappe del tour de Il mio gioco preferito. Si parte da Zurigo, il 20 novembre, per finire a Bari il 23 gennaio.

Il compleanno di Beatrice, figlia di Nek e Patrizia Vacondio

Nek e Patrizia Vacondio hanno appena festeggiato il compleanno della figlia Beatrice. Il party casalingo è stato opportunamente condiviso (e commentato) su Instagram: “Eccola qui! Nove anni oggi”, scrive il cantante sotto a un video girato dalla bambina, “con tutta la sua energia e creatività (come si può ben ammirare qui con il mio telefono in totale autogestione). Un amore più grande non si può provare. Buon compleanno Beatrice. E che gioia sia sempre!”. Il giorno dopo il compleanno, esattamente il 13 settembre, Nek ha lanciato Cosa ci ha fatto l’amore, l’ultimo singolo tratto dall’album Il mio gioco preferito. L’uscita segue quella di Alza la radio, un’altra delle hit in rotazione in questo periodo. Sia Nek che la figlia Beatrice ne hanno dato notizia sui social, con un video amatoriale decisamente tenero.



