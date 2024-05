Patrizia Vacondio, moglie Nek/ “Il tradimento? Tutto passa resta solo l’amore”

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Nek e la moglie Patrizia Vacondio. La coppia ha recentemente festeggiato 24 anni di matrimonio e per l’occasione il cantautore di “Sei solo tu” ha dedicato alla donna e compagna di vita un dolcissimo post condiviso sui social: “oggi di 23 anni fa iniziava la favola vera” allegando una foto della moglie vestita da sposa. L’incontro tra i due risale al 2006 a Sassuolo, città natale per entrambi. Un vero colpo di fulmine tra i due che da quel momento hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi. Molti anni dopo si sposano e dal loro amore è nata la figlia Beatrice. Nek e Patrizia Vacondio hanno anche un’altra figlia: si tratta di Martina, nata da una precedente relazione della donna.

Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek/ Il cantante sul primo incontro a Sassuolo: "che sbandata!"

Proprio il cantautore parlando di amore negli studi di Verissimo ha confessato a Silvia Toffanin: “la famiglia è la cosa più importante. Se la famiglia è tutto ok, io sono ok anche sul palco. Io prendo tanta energia da quello che succede in casa mia”.

Nek e la moglie Patrizia Vacondio: dopo il tradimento “intensamente noi”

La storia d’amore tra Nek e la moglie Patrizia Vacondio ha vissuto anche dei momenti di alti e bassi. La coppia, infatti, ha dovuto affrontare e superare il tradimento del cantautore che alcuni anni fa l’ha tradita. “Fatti avanti amore” è una canzone dedicata proprio a Patrizia Vacondio che ha saputo comprenderlo e perondarlo. “Dentro ci siamo noi – ha detto Nek in un’intervista parlando proprio della canzone presentata in gara al Festival di Sanremo 2015 precisando – ancora una volta noi e intensamente noi”.

Patrizia Vecondio, moglie di Nek/ Dal tradimento alla nascita di Beatrice: "Siamo fatti l’uno per l’altra"

Le difficoltà e gli errori di percorso ci sono in ogni coppia, ma l’amore supera tutto. “Siamo fatti l’uno per l’altra, condivido tutto, non tengo più l’altro all’oscuro” ha detto proprio Nek parlando dei momenti negativi vissuti con la compagna di vita. Oggi i due sono più innamorati e complici che mai perchè alla fine “tutto passa” e resta solo l’amore”. “Senza le tue attenzioni senza il tuo amore incondizionato senza la tua mitezza e i tuoi sorrisi io non sarei proprio niente” – le parole che Nek ha dedicato alla moglie.

Nek sullo stop di Sangiovanni e Mr Rain: "Ecco cos'ho percepito a Sanremo"/ Choc a Da noi a ruota libera

© RIPRODUZIONE RISERVATA