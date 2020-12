PATRIZIA VACONDIO, MOGLIE NEK/ La dedica social: “Con te vicino ho superato tutto”

“Amore mio. Ammiro il tuo coraggio, la serenità, la tua forza d’animo e tutta l’energia che hai messo in questi giorni che sono stati complicati. Senza di te la mia vita sarebbe spenta”. Questa la dedica social di Nek a Patrizia Vacondio, che il 28 novembre scorso ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae ancora una volta in compagnia della donna della sua vita. Sotto l’immagine, decine di commenti anche da parte degli amici vip della coppia, primi fra tutti quelli di Eleonora Pedron, Licia Nunez, Christian Tipaldi, Elena Sofia Ricci, Elisa e Vanessa Incontrada. Spesso e volentieri, Filippo Neviani condivide con i follower scatti che riguardano la sua vita privata in compagnia della moglie e della figlia, e lo fa soprattutto in questo periodo, caratterizzato dalla preoccupazione per l’incidente alla mano che ha avuto durante un soggiorno nella sua casa in campagna.

Chi è Patrizia Vacondio

Subito dopo la guarigione, Nek ha ringraziato pubblicamente chi gli è stato vicino in questo periodo, prima fra tutti la moglie Patrizia Vacondio. “…poi chiudo con la parentesi complicata e delicata sulla mia mano, ma è doveroso che io ringrazi”, ha esordito su Instagram il cantautore di Sassuolo, che esattamente una riga dopo ha specificato: “Non è una lista di nomi qualsiasi. Quelle elencate sono tutte persone straordinarie che desidero nominare, perché è vero che il medico sente il dovere di salvare vite e curare ammalati, ma è altrettanto vero che dietro la figura di un professionista c’è un essere umano. Credo sia importante sottolinearlo, specie di questi tempi”. Segue elenco delle persone che sono state essenziali per lui in questo periodo complicato, tra cui – immancabilmente – anche i suoi familiari.

Patrizia Vacondio parla della sua famiglia con Nek

Il 48enne cantautore di Sassuolo si mostra più innamorato che mai di Patrizia Vacondio. L’artista si è sottoposto a un intervento di dieci ore alla mano e a un contestuale ricovero di qualche giorno, ma anche in quei momenti, Patrizia è rimasta sempre ottimista. È stata anche lei a dare a Filippo la forza di reagire di combattere: “Con te vicino anche quella brutta situazione è stata una passeggiata”, ha ribadito Nek. Patrizia non fa parte del mondo dello spettacolo, perciò di lei non sono note moltissime informazioni. In un’intervista rilasciata anni fa al settimanale Visto, la donna ha parlato più che altro della sua vita familiare, col marito definito “un vero bambinone” e bonariamente criticato per via del suo essere “un po’ troppo apprensivo” come padre. La loro bambina, Beatrice, è invece una “una peperina che corre dappertutto”.



