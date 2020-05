PATRIZIA VACONDIO, MOGLIE NEK/ La dedica su Instagram: “Ce ne andremo di nuovo a…”

Pubblicità

Patrizia Vacondio è la moglie di Nek nonché la mamma di sua figlia Beatrice, spesso protagonista delle storie Instagram sul profilo del cantante. Proprio su Instagram, Patrizia ha indirizzato una dedica al suo Filippo: “In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui…”, si legge nel post, una frase lasciata volutamente in sospeso. Per lasciare spazio a una promessa: “Ce ne andremo di nuovo a guardare il mare e sarà il mare più bello mai visto”. Il suo messaggio si conclude con un sorriso amaro: “Non so quando ma pazienza”. Queste parole accompagnano una foto che risale a qualche tempo fa e che ritrae la coppia insieme in spiaggia. Intanto, Nek ha già ricominciato a lavorare, o – per meglio dire – non ha mai smesso. “Tenendoci più forte per non perderci, vedrai che cambierà”, canta il marito nel suo ultimo singolo Perdonare, quasi a rispondere alla dichiarazione di cui sopra. Questo e altri nove brani sono inseriti nella tracklist de Il mio gioco preferito – Parte seconda, in uscita – come annunciato dallo stesso Nek – il 29 maggio prossimo.

Patrizia Vacondio, Nek e le loro figlie

La famiglia di Patrizia Vacondio e Nek si completa con loro ragazze Beatrice e Martina. Anche queste ultime partecipano in qualche modo al lavoro di Nek; in particolare, in occasione della realizzazione del suo nuovo album, l’artista ha deciso di coinvolgerle. “Ci siamo divertiti”, ha detto in proposito a Radio Italia. Lui con la sua “famiglia, quella dei miei musicisti e quelle delle persone hanno contribuito a realizzare questo video”. Il videoclip di cui parla è quello di Perdonare, ma le sue figlie hanno collaborato anche con un duetto sulle note di E da qui: “Ci siamo divertiti tanto a cantare insieme, l’idea è partita da loro. Stavo cantando con la chitarra davanti al microfono e con Bea accanto a me; lei mi ha detto ‘Va bene, se viene anche la Marty la canto…’. Ed è successo così, poi ho voluto farla sentire anche fuori da casa mia”.

Chi è Patrizia Vacondio

Proprio come Nek, Patrizia Vacondio è originaria di Sassuolo, dove è nata nel 1973. Ha dunque 47 anni, uno in meno di lui. Non fa parte del mondo dello spettacolo, e ha conosciuto il cantante nella loro città. I due si sono sposati nel 2006, dopo 11 anni di fidanzamento, e nel 2010 hanno avuto Beatrice, la loro prima figlia in comune. Martina, invece, è il frutto di una precedente relazione di Patrizia, ma da Nek è stata accolta proprio come una figlia. La coppia ha attraversato alti e bassi, sempre però affrontati con la massima comprensione reciproca e, sembrerebbe, senza mai dubitare della solidità del loro legame.



