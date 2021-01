Patrizia Vacondio, moglie Nek/ Lei: “buono come il pane e bello come il sole”

Patrizia Vacondio è la moglie di Nek, il cantante di “Laura non c’è”. Una storia d’amore importante quella nata tra il cantautore e la donna che sono legati sentimentalmente da 24 anni. 10 anni di fidanzamento e nel 2006 la scelta di sposarsi: un matrimonio tanto voluto per la coppia che nel 2010 ha avuto anche una figlia di nome Beatrice. Una grande gioia per Patrizia e Filippo Neviani, questo il vero nome del cantante che lo scorso novembre è stato vittima di un terribile incidente alla mano. Un momento di grande dolore per il cantante che ha superato alla grande l’intervento e la fisioterapia grazie anche alla presenza costante della moglie che l’ha definito “un guerriero”. Proprio sui social la donna gli ha scritto un bellissimo messaggio in occasione del compleanno del compagno: “forte, determinato, ironico, buono come il pane e bello come il sole. Sei l’amore mio. Buon compleanno benjamin button. Sono 49 e più della metà festeggiati insieme. Sempre e per sempre”.

Chi è Patrizia Vacondio, la moglie di Nek

Patrizia Vacondio è la moglie di Filippo Neviani, nome d’arte Nek. Classe 1973, Patrizia è nata a Sassuolo, il paese d’origine del cantante. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine e la coppia ha cominciato a frequentarsi quando Patrizia era già mamma della piccola Martina nata da una precedente relazione. 24 anni d’amore, anche se non sono mancate le difficoltà come quando Nek, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Fatti avanti amore”, ha rivelato di averla tradita. Un tradimento che la coppia ha saputo superare grazie al profondo amore che li lega. Oggi le cose tra Patrizia e Nek procedono alla grande come confermano i tantissimi scatti pubblicati dalla coppia sui social con l’artista che in diverse occasioni parlando proprio del tradimento ha detto: “ho ammesso lo sbaglio, chiedendo scusa”.



