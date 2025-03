Patrizia Vernola e l’amore con Mino Reitano: la loro storia

Una delle persone più importanti della vita di Mino Reitano è stata sicuramente Patrizia Vernola, vedova del cantante con il quale ha trascorso una vita. Nel corso di una lunga intervista concessa in passato a Verissimo ha raccontato come è nata la sua speciale storia d’amore con il cantante. “Abbiamo rischiato di non incontrarci più, perché lui promise di tornare nella località dove ci eravamo conosciuti, ma noi dovevamo spostarci” le parole della moglie del compianto cantante con il quale è convolato a nozze nel 1977.

Clara, chi è la cantante? "Io giudicata solo per l'estetica"/ Poi la rivelazione hot: "A letto mi piace..."

Riguardo alla notizia della malattia, che ha travolto tutta la famiglia di Mino Reitano, Patrizia Vernola ha confidato come in realtà la prima diagnosi fosse più leggera: “A Mino venne diagnosticata una polmonite inizialmente, ma poi si scoprì che era un tumore” ha confessato in una intervista concessa da Silvia Toffanin.

Brunori Sas, chi è? Moglie Simona Marrazzo e figlia Fiammetta/ "Canto l'amore per la mia famiglia"

Patrizia Vernola e il retroscena sulla malattia di Mino Reitano

Un amore di oltre trent’anni ha sempre tenuto uniti Patrizia Vernola e Mino Reitano, i due sono riusciti a vivere mano nella mano tutta la loro storia d’amore. E proprio per amore, la donna della vita del cantante cercò di tenere nascosta la reale natura della malattia a Mino Reitano, che non venne informato fin da subito sulle sue reali condizioni di salute.

“Cercavamo di non fargli capire la verità, perché lui ha sempre avuto paura delle malattie. Cercavamo di proteggerlo” ha confessato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo Patrizia Vernola. Alla fine secondo Patrizia Vernola, Mino Reitano si sarebbe accorto delle sue reali condizioni e proprio per quello il dolore sarebbe stato enorme all’idea di lasciare gli affetti e la famiglia, oltre a tutti quei fan che lo hanno sempre accompagnato nel corso degli anni.

Angelo Rizzoli, papà di Andrea ed ex marito di Eleonora Giorgi/ Lei: "Era la persona più buona del mondo ma.