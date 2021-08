Patrizio Bianchi vs Lucia Azzolina/ “Le sue critiche non hanno una base di verità”

«Il green pass non è assolutamente uno schiaffo al personale della scuola e mi dispiace che qualcuno lo abbia interpretato così»: così Patrizio Bianchi ai microfoni del Corriere della Sera. Il ministro dell’Istruzione ha fatto il punto della situazione in vista della riapertura della scuola di settembre, evidenziando la risposta straordinaria del personale scolastico alla vaccinazione: il titolare del Miur ha ricordato che il 90% ha aderito su base volontaria.

«Chi ha problemi particolari di salute sarà escluso dal green pass e chi non vuole vaccinarsi sarà invitato a fare il tampone», ha spiegato Patrizio Bianchi, che s’è poi soffermato sulle vaccinazioni nella fascia 12-19 anni: il ministro ha rimarcato di aver chiesto l’accelerazione della campagna vaccinale per i giovani, con la rassicurazione del generale Figliuolo sulle dosi. E ancora: «Poi il governo si impegna a fare uno screening di tutto il sistema scolastico, cosa importantissima. Come altro elemento di sicurezza, mi permetta di rivolgermi alle famiglie. Si è dimostrato che il vaccino è lo strumento che abbiamo per fermare la pandemia. Serve una risposta corale della popolazione».

PATRIZIO BIANCHI STRONCA LUCIA AZZOLINA

Nelle ultime settimane l’ex ministro Lucia Azzolina non ha risparmiato attacchi sulla gestione della scuola, Patrizio Bianchi al Corriere non ha usato troppi giri di parole: «Non voglio stare a queste polemiche che fanno male a tutti, non tanto a me quanto alle decine di migliaia di persone che lavorano per garantire una riapertura in sicurezza, in presenza e in serenità. Rifiuto totalmente critiche che non abbiano una base di verità». Patrizio Bianchi ha ricordato lo stanziamento di 1 miliardo e 952 milioni per la riapertura, 300 dei quali già dati a giugno, per poi citare 410 milioni per le spese di funzionamento e gli strumenti di garanzia sanitaria, 400 per il personale, 550 per il trasporto, 342,5 per il contrasto alle classi numerose. E ancora: «Il governo ha messo risorse per l’entrata in ruolo dei docenti, l’innovazione digitale, il Piano Estate che ha permesso a centinaia di scuole di restare aperte…».

