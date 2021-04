Patrizio Faggioli, ex cavaliere di Uomini e Donne arrestato/ “Scippo ad una donna”

Patrizio Faggioli, ex cavaliere di Uomini e Donne di 57 anni, è stato arrestato per scippo. La notizia arriva dal quotidiano La Stampa che spiega come sono andati i fatti: “Ha individuato e pedinato la vittima per le vie del centro di Sanremo e appena ha imboccato un vicolo deserto le ha strappato la borsetta fuggendo con 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. – per poi specificare che – L’arresto, a due anni circa dai fatti, è scattato l’altro giorno a Imperia“. Lo scippo, dunque, risale a tempo fa ma è solo di recente che Faggioli è stato arrestato. L’ex cavaliere è italiano ma vive e lavora in Costa Azzurra, per la precisione a Cannes, e qualche anno fa ha vissuto una parentesi televisiva proprio nello show condotto da Maria De Filippi.

Angela Paone, Uomini e Donne/ Luca Cenerelli: "Mi dispiace, ti chiedo scusa"

Patrizio Faggioli, chi è l’ex cavaliere di Uomini e Donne

Era il 2014 quando Patrizio Faggioli prese parte a Uomini e Donne. Il cavaliere è rimasto in studio dolo per un breve periodo, partecipando al trono over. Nel programma fece allora la conoscenza di Soraya. Dopo un breve periodo di frequentazione in studio, i due decisero di proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere. La decisione di abbandonare lo studio – cosa che avvenne sempre nello stesso anno dell’inizio della sua partecipazione al programma – scatenò su Faggioli qualche sospetto e un po’ di polemiche da parte di Tina Cipollari in primis.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi, 27 aprile: Giacomo lascia il programma?SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ Lite con Alessio: "Hai sminuito il bacio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA