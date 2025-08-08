Patrizio Oliva ha pubblicato su Instagram un post in cui si scaglia contro i borseggiatori: cos'è successo al celebre ex pugile?

In un periodo in cui si sente tanto parlare di criminalità, furti e borseggiatori, Patrizio Oliva si è reso protagonista di uno sfogo molto duro proprio su questo tema particolarmente scottante. Il celebre campione di pugilato, volto apprezzato anche del mondo dello spettacolo, ha pubblicato su Instagram un lungo post nel quale si è detto indignato per il comportamento di questi criminali, accusandoli di rubare la serenità delle persone.

“Mi fanno ribrezzo borseggiatori e borseggiatrici.”, ha esordito Oliva nel suo post. “Agiscono nelle metro, sui bus, per strada, ovunque possano. Non rubano solo oggetti: rubano la serenità. Magari dentro quella borsa ci sono gli unici soldi che una madre ha per fare la spesa ai suoi figli.” Così ha concluso: “E con un gesto vile, in pochi secondi, distruggono l’equilibrio fragile di una famiglia, lasciando dietro di sé paura, rabbia e vergogna. Non è solo un furto: è un colpo al cuore di chi vive già con poco.”

Patrizio Oliva contro i borseggiatori: lo sfogo social dell’ex pugile scatena i commenti del web

Non è chiaro se lo sfogo di Patrizio Oliva arrivi da una pura e semplice riflessione sull’argomento o se sia capitato qualcosa di personale all’ex pugile. Le parole social potrebbero infatti nascere da qualcosa accadutagli in prima persona, anche se non specificata dal diretto interessato. Intanto, sotto al post pubblicato su Instagram, iniziano ad arrivare i primi commenti, che concordano con le parole di Oliva e sul suo ‘ribrezzo’ nei confronti di coloro che si macchiano di questo tipo di reato anche per soli pochi spiccioli, magari di una famiglia già di per sé in difficoltà.

