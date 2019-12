Patrizio Oliva/ “Il mio sogno mi ha salvato. Oggi combatto sul palco” (Vieni da me)

Patrizio Oliva, dopo aver appeso i guantoni da pugile professionista al muso, ha deciso d’indossare quelli di scena dando vita ad uno spettacolo sulla sua vita intitolato “Patrizio vs Oliva” che si basa sul libro “Sparviero”, la biografia che lo stesso Patrizio Oliva ha scritto insieme al nipote, Fabio Rocco Oliva. Dal ring al palco, il passo è stato breve per l’ex pugile che, oggi, torna a raccontarsi nel salotto di Vieni da me svelando i dettagli di una vita che è stata anche abbastanza difficile. Cresciuto all’ombra di un padre violento, Oliva ha trovato nella boxe la sua ancora di salvezza. Nonostante la paura che provava quando saliva sul ring, l’ex pugile sentiva che quella era la sua strada ed, oggi, quella stessa paura la prova quando sale sul palcoscenico. “Quando da giovane salivo sul ring provavo la paura di perdere ma poi al momento del gong tutto passava e i timori si trasformavano in coraggio. Così succede quando salgo su un palco teatrale dove c’è la paura di sbagliare una battuta oppure di non ricordare il copione, ma poi quando si apre il palcoscenico tutto passa per dare il meglio al pubblico che attende in sala la tua performance”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni de La città di Salerno.

PATRIZIO OLIVA: “MIA MADRE IL CENTRO DELLA MIA VITA”

Nella crescita di Patrizio Oliva è stata fondamentale la presenza della madre. Una donna coraggiosa, forte e che ha fatto di tutto per i propri figli. Patrizio Oliva, ancora oggi, riconosce l’importanza che la figura della madre ha avuto nella sua vita. “Una figura centrale nella vita mia e dei miei fratelli. Infatti è stata una donna che ha sofferto tanto visto che mio padre spesso la picchiava e che ha dovuto piangere la prematura scomparsa di un figlio 15enne. Con la sua grande moralità però è riuscita a portare avanti la famiglia e a evitare che i figli potessero prendere strade buie”, ha spiegato l’ex pugile. Su un palcoscenico teatrale, così, Oliva racconta la povertà, i primi passi verso la boxe, le lunghe passeggiate fatte per arrivare a piedi nella palestra dove si allenava.

