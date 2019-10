Patrizio Ratto, ex Amici a Tu sì que vales 2019/ Video: Maria De Filippi stupita!

Sorpresa nella nuova puntata di Tu sì que Vales 2019. Sul palco arriva un volto che i fan di Amici di Maria De Filippi sicuramente non hanno dimenticato: lui è Patrizio Ratto, ballerino visto nella quindicesima edizione del talent di Canale 5. Si presenta con un’esibizione che stupisce tutti e quattro i giudici: inizia a suonare al piano una sinfonia rivisitata, poi però lascia il pianoforte e si esibisce in una coreografia da urlo. Finita, sono tutti in piedi ad applaudirlo e la prima a prendere parola è proprio Maria De Filippi. “Io lo conosco già lui, è Patrizio e lo abbiamo visto già ad Amici”, ammette la conduttrice e giudice, che si dice contenta di rivederlo sul palco. “È un piacere esibirmi di nuovo davanti a te Maria” ammette allora Patrizio.

Patrizio Ratto a Tu sì que vales: promosso da tutti!

Gerry Scotti è incuriosito dalla sua doppia abilità, così Patrizio spiega a Tu sì que vales come nasce l’esibizione portata sul palcoscenico questa sera. “Ho iniziato da piccolo a suonare il pianoforte, poi ho conosciuto anche la danza. – racconta l’ex di Amici, che prosegue – Da lì ho iniziato a seguirle insieme ma anche dal punto di vista economico è difficile. Quindi ne ho scelta una, la danza, e ho abbandonato il pianoforte.” Patrizio Ratto però ammette: “La danza mi ha dato tante soddisfazioni, poi però avevo questo pianoforte a casa e mi sono detto “Perché non devo suonarlo?” Così negli ultimi due anni ho ripreso.” E infatti oggi si becca 4 sì dai giudici e anche il 98% di approvazione dal pubblico in studio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA