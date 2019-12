Patrizio Ratto/ Tecnica e creatività potrebbero non bastare (Tu si que vales 2019)

Chi è Patrizio Ratto, riuscirà a vincere la finale di Tu si que Vales?

Il concorrente Patrizio Ratto è sicuramente uno tra i concorrenti più forti della edizione di Tu Si Que Vales 2019 e lotterà per vincere la finale. I suoi pregi principali sono la tecnica, la verve e la creatività nella creazione di coreografie spettacolari. Gli unici difetti sono la possibilità di migliorare nella dinamica delle componenti dei suoi esercizi e la velocità nell’esecuzione. Difficile dire se Patrizio Ratto sia tra i favoriti ma sicuramente si è meritato un grande posto nella finalissima di questo talent. Nonostante questo va ricordato che molte spesso sul talento e sulla tecnica ha prevalso lo spettacolo e la capacità di realizzare anche numeri al di sopra delle righe. Sarà anche stavolta così?

Patrizio Ratto: così nella semifinale

Patrizio Ratto è arrivato dopo molte ottime esibizioni alla scorsa puntata di Tu Si Que Vales, la semifinale del 7 dicembre. Per aggiudicarsi il suo posto nella finale del programma tuttavia ha dovuto fare un’ultima gara con uno degli atleti in gara quest’anno, Gaggi Yatarov. La sfida tra i due è stata l’ultima della puntata per cui la tensione si è fatta un po’ sentire quando Belen Rodriguez ha chiamato i due sul palco. Patrizio si è esibito per primo nella sua prova di ballo. Tra qualche nota al piano e un vestito da mimo Patrizio si è lanciato in una esibizione come al solito molto particolare e creativa. Immediata la reazione del pubblico che l’ha incitato con applausi. Gerry Scotti non può fare a meno di ammirare la performance. Arriva il momento di Gaggi che si esibisce in un esercizio agli anelli sulle note di We will rock you. I giudici sembrano abbastanza impressionati dall’atleta.Teo Mammucari dice che si tratta di una sfida molto difficile. Rudy Zerbi sceglie Patrizio anche se dice che non è facile fare una scelta. Maria De Filippi ammira il talento di Gaggi e quello di Patrizio. Sceglie Patrizio in quanto non ha mai smesso di studiare per rendere unico il suo talento. Mammucari invece sceglie Gaggi. Gerry Scotti sceglie Gaggi. A questo è la Ferilli l’ago della bilancia. Alla fine però sceglie Patrizio perché considera che fino ad ora sono tanti gli acrobati già visti. Clicca qui per il video dell’esibizione

