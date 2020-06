Patrizio Ratto/ Video, da Amici a Tu si que vales il passo è breve

Pubblicità

La carriera in tv di Patrizio Ratto inizia con Amici di Maria De Filippi. Un bel trampolino di lancio per il ballerino, che è riuscito non solo a farsi notare in Italia ma anche oltre ai confini del nostro paese. Anche se in quest’ultimo caso lo abbiamo visto al pianoforte, un’altra delle sue grandi passioni. Impossibile per Patrizio non unire i due settori e trasformare tutto in un’esibizione da mozzare il fiato. Oggi, mercoledì 10 giugno 2020, Patrizio Ratto sarà fra i concorrenti che vedremo a Tu sì quel vales, in replica nella prima serata di Canale 5. Nel corso della seconda puntata, l’abbiamo visto seduto al pianoforte esibirsi nella sonata n.11 in A Maggiore di Rondo. Poi in centro pista per ballare una versione dance e remix dello stesso brano, in cui Patrizio ha messo in mostra le proprie qualità di ballerino. Snodato, perfettamente a ritmo e in grado persino di piegarsi all’indietro in una sorta di Limbo classico. “Io lo conosco”, dice subito Maria, “lui ha fatto Amici, è arrivato al serale, poi va beh lì vince uno solo. Però lui è sempre stato un gran talento e si vede”. Giudizi positivi anche da parte di Gerry Scotti, perchè Patrizio è riuscito a sorprendere il pubblico presente. “Veramente bravo”, si limita a dire Rudy Zerbi. A Ratto la parola: “Ho iniziato da piccolo a suonare il pianoforte, avevo due sorelle che suonavano il pianoforte, stavo sempre a guardarle e volevo iniziare anche io a suonarlo”. Poi ha conosciuto anche l’amore per la danza e per qualche tempo ha coltivato entrambe le passioni, per poi scegliere solo il ballo per tanti anni. “Poi ho detto, ho quel pianoforte lì, perchè non devo suonarlo?”, si è chiesto alla fine. Clicca qui per guardare il video di Patrizio Ratto.

Patrizio Ratto, la musica al centro della sua vita

La musica continua ad essere al centro della vita di Patrizio Ratto, come ci mostra in uno degli ultimi video pubblicati sui social. Mentre suona al pianoforte, una versione animata di se stesso balla allo stesso ritmo e regala emozioni senza pari. “La musica dà anima all’Universo, ali di pensiero, slancio all’immaginazione, fascino alla tristezza, impulso alla gioia e vita a tutte le cose“, scrive citando un passo di Platone. Clicca qui per guardare il video di Patrizio Ratto. Chi lo segue su Instagram, ormai in 160 mila, conosce bene l’arte di Patrizio. Strumenti virtuali fatti di luci, tanta musica e passi di danza. E quel cuore sempre pulsante e presente in ogni suo gesto. Per il ballerino anche l’allenamento in palestra diventa occasione per ballare, sfruttando ogni attrezzo presente. Dal tapis roulant alle fasce elastiche che gli permettono di abbassarsi anche fino al livello del pavimento. Da quanto ne sappiamo, Patrizio è riuscito a realizzare anche il sogno di puntare all’estero. Grazie alla BTS Academy of Excellence in provincia di Lucca e gestita dal maestro Fabio Marcucci, insegna nel centro sportivo ad una settantina di allievi. La danza sportiva è una delle discipline che stanno pagando maggior pegno a causa dell’emergenza sanitaria e le competizioni sono state annullate, così come le lezioni, fino allo scorso 25 maggio. “Il nostro insegnante è Patrizio Ratto e ha partecipato ad Amici. I maestri ci spronano a fare esperienze al di fuori della scuola”, ha detto un’allieva a Futura News, “per le coreografie dobbiamo stare molto vicini. Ci sono capriole e contatti fisici. Al momento è impossibile fare queste cose”.

Video, “siamo fatti di musica”





