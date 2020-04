Patrizio Rispo e Maurizio Aiello/ “Un posto al sole sospeso? Ci manca”

Patrizio Rispo e Maurizio Aiello, protagonisti storici di Un posto al sole, attualmente sospeso per l’emergenza coronavirus e legati da una vecchia amicizia nata anni fa sul set de La piovra 7, in collegamento con la trasmissione di Raiuno, “Storie Italiane”, raccontano ad Eleonora Daniele la loro quarantena. Maurizio Aiello, dalla propria abitazione, racconta di essere a casa con la sua famiglia sperando che la situazione torni presto alla normalità anche se ammette che, forse, nulla sarà come prima. “Penso che, alla fine, ci sono persone che stanno peggio di me e cerco di tirarmi su di morale. Penso ai miei figli a cui bisogna riempire le giornate di gioia ai miei bambini perchè sono quelli che soffrono di più perchè sono privati di tutto, degli amici e della scuola”, racconta Aiello che, nonostante il momento difficile, cerca di non perdere il sorriso e l’ottimismo. Amante della cucina, trascorre le sue giornate ai fornelli preparando non solo piatti salati, ma anche dolci che prepara con la valida collaborazione dei figli.

PATRIZIO RISPO E MAURIZIO AIELLO: “UN POSTO AL SOLE? SIAMO IN ATTESA CHE TUTTO TORNI COME PRIMA”

Dalla propria abitazione, poi, si è collegato con Storie Italiane anche Patrizio Rispo che ha salutato anche l’amico Maurizio Aiello. Anche Patrizio Rispo, a casa sua per la quarantena, ammette di trascorrere le giornate in cucina. “Io mi divertivo a cucinare per gli amici e Maurizio lo sa. Ora che invece il ruolo è ufficiale e devo cucinare tutti i giorni, è faticoso e capisco le mamme che devono cucinare tutti i giorni e mi sta passando un po’ la voglia”, ammette l’attore. sulla sospensione di Un posto al sole, poi, dice: “Non ce la faccio più. Ridatemi i collegamenti con Un posto al sole. Mi manca la mia famiglia perchè io vivo più con loro che con la mia vera famiglia”, conclude Rispo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA