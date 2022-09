Patrizio Rispo lascia Un posto al sole?/ “Prossime puntate ad alta tensione”

Patrizio Rispo lascia Un posto al sole? Cos’è successo al personaggio di Raffaele

Patrizio Rispo è ormai da ventisei anni uno dei volti storici di Un posto al sole. Nella soap interpreta Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Palladini, luogo dove si intrecciano le storie dei protagonisti. Nelle ultime puntate abbiamo visto il suo personaggio in una vera crisi profonda: dopo le minacce ricevute da Valsano, Raffaele sembrava essere riuscito ad uscirne illecito grazie all’aiuto di Viola ed Eugenio, nonché al supporto della moglie Ornella (con cui ha recuperato i rapporti dopo il suo tradimento con Elvira). Tutto sembrava annunciare un lieto fine per i Giordano, almeno fino al colpo di scena finale, prima della pausa estiva di Un posto al sole, che ha visto tornare Valsano per compiere la sua vendetta contro la famiglia, ferendo Viola e Susanna (che poi è morta).

In un’intervista concessa a Nuovo TV, Patrizio Rispo si è sbottonato sulla sua vita privata, svelando anche qualche anticipazione sulle prossime puntate di Un posto al sole, che faranno preoccupare i fan. Per il momento, l’attore ha smentito le presunte voci su una sua uscita di scena, dichiarando fermamente: “Un posto al sole fa parte della mia vita.”

Un posto al sole, Patrizio Rispo: “Tensione altissima”

Stando alle parole di Patrizio Rispo, il pubblico di Un posto al sole dovrà aspettarsi nuovi colpi di scena nelle prossime puntate. Infatti, la morte di Susanna è stata solo l’inizio di una serie di trame intrecciate che terranno tutti col fiato sospeso. “Ci saranno tanti risvolti, gli intrecci narrativi sono ancora più fitti di quello che può sembrare”, ha dichiarato l’attore a Nuovo TV. “La tensione sarà altissima.”

I fan di Un posto al sole non dovranno almeno temere per il matrimonio di Raffaele e Ornella. Infatti, sempre nella stessa intervista, Rispo ha confermato che “la loro unione è uscita ancora più salda dopo la tragica vicenda che ha coinvolto Susanna e Viola, figlia di Ornella”. Riusciranno a superare anche le nuove tensioni che vedremo nelle prossime puntate, come anticipato dallo stesso attore?

