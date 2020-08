Patrizio Rispo/ “Mia moglie Maria Francesca? Amici d’infanzia, persi di vista e poi…”

Ha compiuto da pochi giorni 64 anni ma l’attore napoletano Patrizio Rispo, oggi ospite di C’è tempo per… su Raiuno, potrebbe ancora avere voglia di festeggiare insieme ai conduttori Anna Falchi e Beppe Convertini. Di recente il volto di Raffaele Giordano nella soap opera Un posto al sole si è raccontato in una intervista al Corriere del Mezzogiorno durante la quale ha ripercorso i suoi esordi in Rai ed ha spiegato come mai la celebre soap opera partenopea sia amata in tutto il mondo. La sua passione per la recitazione, ha spiegato, è esplosa mentre era al liceo, quando iniziò a frequentare gli studi Rai di Napoli “interpretando piccoli ruoli o facendo la comparsa in molti sceneggiati degli anni Settanta”. Pensando a come le cose sono andate dal punto di vista professionale, oggi Rispo commenta: “Mai avrei immaginato di ritornare in quei luoghi venti anni più tardi per un ruolo che avrebbe cambiato la mia vita”. Prima di arrivare però al ruolo dell’amato portiere di Palazzo Palladini, Patrizio è stato attore di teatro, di cinema e di tv ma anche cabarettista e persino stuntman. Oggi Rispo è orgoglioso anche del successo di Un posto al sole nel mondo, dall’Ucraina alla Cina passando per gli Stati Uniti: “l’abbraccio del pubblico degli Usa è incredibile”, ha commentato. Qui gli attori di Upas sono spesso andati per i contrare i propri fan. “Grazie alla nostra soap molti italoamericani di terza o quarta generazione si sono riappropriati della lingua italiana e napoletana”, ha aggiunto il volto di Raffaele Giordano al Cormez.

PATRIZIO RISPO E LA MOGLIE MARIA FRANCESCA: AMICI D’INFANZIA

Se sul piano professionale Patrizio Rispo ama raccontare aneddoti legati ai suoi esordi ed ai suoi viaggi all’estero, su quello privato è certamente più restio. Solo due anni fa l’attore di Upas decise di presentare la moglie Maria Francesca Villani ed i figli Giordano e Tommaso sui social. Alla donna è legato dal 2001. Un’amica d’infanzia persa di vista e poi ritrovata anni dopo fino a diventare la sua compagna di vita. I due si conoscevano sin da bambini, come rammenta un vecchio articolo di Fanpage del maggio 2018 ma finirono poi per perdersi di vista dopo il trasferimento di lei ai Caraibi e di lui a Roma. Molti anni dopo, ormai adulti, si ritrovarono proprio grazie a Un posto al sole. “Sono tornato a Napoli quando mi hanno preso a Un posto al sole e così ci siamo ritrovati. Eravamo a spasso in un parco, coi rispettivi cani: io l’ho subito riconosciuta, ma quando l’ho salutata, lei mi ha guardato confusa per dire: ‘E questo che vuole?’ Le ho dovuto spiegare chi fossi perché si ricordasse di me”, così l’attore ha ricordato con estrema tenerezza il momento in cui si sono ritrovati.



