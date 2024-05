Patrizio Rispo: “Raffaella di Un posto al sole è parte di me”/ “La scena più faticosa da girare…”

Patrizio Rispo e il rapporto con Raffaella di Un posto al sole

Patrizio Rispo, da anni, interpreta Raffaele Giordano nella soap opera italiana più amata dal pubblico ovvero Un posto al sole. Con un curriculum brillante che gli ha permesso di lavorare con tanti artisti importanti, Patrizio Rispo ha trovato il successo e la popolarità con Raffaele, un personaggio di una soap opera che ha tanto della sua personalità e in cui, contrariamente a quanto capita ad altri attori, non si sente incastrato.

Cesara Buonamici raddoppia: conduzione Pomeriggio 5 e opinionista Grande Fratello?/ Spodesta Myrta Merlino

“Io vedo Raffaele come un lusso che mi è stato regalato. Questo personaggio mi consente di rimanere, ancora alla mia età, vivace, curioso, fanfarone come Raffaele che mi riporto anche nella vita, anche perché poi chi mi ferma per strada vuole salutare Raffaele non Patrizio. E poi ovviamente, sono consapevole e grato per tutto quello che Raffaele mi ha dato anche rispetto all’affetto che oggi mi circonda”, ha detto l’attore in un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero.

“Stelle marine killer stanno uccidendo i coralli”/ Prof. Galli: “E' un mistero e sono immortali”

Patrizio Rispo: nessun addio a Un posto al sole

In più di 27 anni, sono tante le scene che Patrizio Rispo ha interpretato come Raffaele Giordano. Tra le tante, però, c’è una scena che, per l’attore, è stato particolarmente difficile interpretare: “Tra quelle che sono state più intense e anche più faticose da girare sicuramente ci sono le scene della morte di Rita e tutta la reazione violenta che ne è conseguita quando Raffaele ha scoperto l’assassino: è stata dura perché mi portavo a casa quel terribile umore“, ha detto l’attore a Libero.

E sul futuro del suo personaggio in Un posto al sole, Rispo spiega di non avere alcuna intenzione di lasciare: “Io credo che possiamo tranquillamente andare avanti fino al funerale di Raffaele, non la pensione, e che sarà un evento che farà grandi ascolti. Non ammetto sostituti”.

Maria Angela Settini, chi è la mamma morta di Roberto Farnesi/ "Di notte piango ricordandola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA