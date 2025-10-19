Patti Scialfa e Bruce Springsteen, l'amore nato nel 1991: la donna soffre di una forma di tumore del sangue

Patti Scialfa è la moglie di Bruce Springsteen, la donna della vita di uno degli artisti più amati di sempre e capace di regalare emozioni a più generazioni di fan. Qualche anno fa ha fatto il giro del mondo la dichiarazione di Springsteen su Patti Scialfa, l’artista ha infatti confessato che la moglie soffre di una grave forma di tumore del sangue, una patologia che ha costretto anche lo stesso artista a rivedere i piani della sua vita.

Delitto di Garlasco, Cataliotti: "Stasi? C'è una gigantesca anomalia"/ "Ora cambiamo strategia per Sempio"

Nonostante la sofferenza, la donna non ha mai voluto saperne di darsi per vinta e ha cercato il più possibile di mandare avanti una vita normale, cercando di stare al fianco del marito in più occasioni possibile: “Ogni tanto vado a uno o due concerti e cantare qualche canzone sul palco, e quando l’ho fatto è stato davvero un premio” le parole di Patti Scialfa sul compagno di vita con il quale ha vissuto momento belli e anche della fasi più basse.

Molly Gordon, chi è la fidanzata di Jeremy Allen White/ L'amore è nato sul set

Patti Scialfa e l’amore con Bruce Springsteen

Il celebre artista non ha mai mollato il fianco della moglie negli anni in cui ha iniziato a battagliare con il cancro, Patti Scialfa dal canto suo ha ricambiato con amore e affetto la generosità del compagno di vita.

Patti Scialfa e Bruce Springsteen si sono sposati nel 1991, dalla loro relazione sono nati tre figli che hanno reso i genitori anche nonni. Anche Springsteen ha parlato delle sue problematiche di salute negli ultimi anni, ora che ha abbondantemente superato la soglia dei 70 anni ha ammesso che non potrebbe essere altrimenti, ma non perde mai occasione per regalare la sua musica. Un amore di vecchia data, capace di sopravvivere anche alle avversità con il passare degli anni.

Chi è Bruce Springsteen/ Dai successi agli anni perduti, il film e la replica alle voci sul ritiro