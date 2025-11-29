Il nuovo libro di Patti Smith è una biografia che racconta la nascita del suo sentirsi un'artista per la vita

Se Just Kids, uscito una quindicina di anni fa, era il meraviglioso racconto dell’amicizia con il fotografo Robert Mapplethorpe morto di Aids, della loro dedizione a diventare artisti a tutti i costi e se M Train di qualche anno fa era una sorta di diario oscuro, visionario, onirico, di una donna che lotta con i lutti, la morte e le paure del tempo che passa, questo Il pane degli angeli (Bompiani, 240 pagine, 25 euro) è una biografia classica, una sorta di prequel e anche sequel degli altri due libri.

Zecchino d'oro 2025 semifinale, prima puntata 28 novembre 2025/ Chi sono i primi finalisti?

Patti Smith, scrittrice di consumata abilità, capace di narrare nei dettagli più piccoli e intimi, coinvolgere, emozionare, si apre del tutto cominciando dalla sua nascita, in una sera di tormenta di neve a Chicago, da due genitori poverissimi. Il padre, un reduce della Seconda guerra mondiale che non ha mai superato lo shock e gli orrori dei combattimenti (arrivando a spezzare in due l’amato fucile Winchester della figlia perché “nessuno deve giocare alla guerra”) e sacrificandosi in faticosi turni di notte in fabbrica per sostenere la famiglia, facendo dieci chilometri al giorno a piedi per arrivare al lavoro, la madre è una donna apparentemente dura e spigolosa, ma che ama profondamente i suoi figli, regalando loro libri su libri perché desidera per loro la migliore educazione.

Pagelle X Factor semifinale, Rob dominante (9). Delia ruggisce (8), 6 alla pace tra Gabbani e Achille Lauro

Patti Smith e i suoi due fratelli cambiano casa dodici volte, passando dai quartieri popolari per i reduci di guerra a una abitazione finalmente dignitosa nelle campagne del New Jersey, crescono giocando tra i cumuli di rifiuti, i topi e la spazzatura come se fosse una cosa normale. Come comandante del suo “fidato e amato esercito di fratelli”, Patti affronta i teppisti del quartiere, dialoga con il sovrano delle tartarughe e va alla ricerca dei preziosi penny d’argento – emblemi di un mondo in cui il confine tra reale e fantastico si dissolve.

Il mondo che l’autrice costruisce prende forma soprattutto attraverso la voce narrativa della Smith, tanto quanto dai fatti raccontati. Quella voce richiede un po’ di tempo per essere accolta: è formale, quasi arcaica, a volte impetuosa e indisciplinata, come una cavalla selvaggia, una di quelle del titolo del suo disco d’esordio, Horses.

Anna Pepe, spray al peperoncino al concerto: video choc e show sospeso, panico e intossicati/ Cos'è successo

In modo naturale, rilegge la sua infanzia con fascino e nostalgia: dopo settanta pagine è ancora solo una bambina di dieci anni.

La Smith, da bambina, è fragile: le viene diagnosticata la tubercolosi e viene mandata a Chattanooga per guarire, ospite di alcuni parenti. Le sue domande spirituali spingono la famiglia a iscriverla alla scuola domenicale presbiteriana. Ma fin da piccola il suo impulso principale è creare: ricorda le “dita tese verso i tasti d’avorio” dello spinet luminoso della nonna, e i suoi diari riempiti con cura.

Si perde spesso nell’immaginazione – un giorno, una tartaruga la ferma sulla strada verso la scuola e lei, assorta, trascorre la mattina a osservare l’animale. Trova rifugio anche nel gioco con la sorella Linda, più giovane di undici mesi, e con il fratellino Todd. “Mentre i nostri genitori combattevano con un destino incerto, noi praticavamo l’oblio”, scrive in una delle sue frasi più poetiche. “Il futuro era un affare da adulti”.

Gran parte del libro racconta questo vagare libero tra cortili e boschi, in attesa che la vita riveli la sua direzione. E infatti accade: si vede nascere l’artista ribelle, un’immagine alla volta. A scuola rifiuta di salutare la bandiera americana, secondo gli insegnamenti dei testimoni di Geova che sua madre aveva abbracciato. Al suo primo incontro con un museo, Picasso e Modigliani la folgorano. Lo stesso succede con il cinema (Orizzonte perduto), con la musica (le Shirelles, Another Side of Bob Dylan) e con la letteratura (Wilde, Rimbaud).

Quando religione e arte entrano in collisione, capisce subito da che parte stare. “Mi dissero che non c’era posto per l’arte nel Regno di Cristo”, ricorda in una conversazione con un anziano della Chiesa di Geova, “e mi invitarono a chiedermi in cosa credessi davvero. Ma io lo sapevo”.

Il punto di svolta arriva quando, a diciannove anni, annuncia di essere incinta. Il fratello, per sostenerla, le rivela la propria non conformità di genere. Patti dà la bambina in adozione, parte per New York e inizia la vita raccontata in Just Kids. Quegli anni – incluso il legame profondissimo con Robert Mapplethorpe – scorrono qui come un lampo: il ritmo si fa rapido, quasi tumultuoso. Arrivano la storia d’amore con Sam Shepard, il debutto alla St. Mark’s Church con Lenny Kaye, la residenza al CBGB.

Leggiamo che Dylan l’aveva invitata nella Rolling Thunder Revue, per poi estrometterla la sera della prima. Accenna a un triangolo amoroso con Maria Schneider e Paul Getty. Racconta i suoi gesti di coerenza artistica che le hanno impedito il successo commerciale – come rifiutare di cambiare un testo per la radio o di cantare in playback ad American Bandstand. Il suo ultimo concerto davanti a 80.000 persone in Italia e una conversazione illuminante con William S. Burroughs segnano il suo ritiro dalle scene nel 1979.

La narrazione rallenta quando lascia New York per il Michigan, insieme a Fred Smith, chitarrista degli MC5. I due si stabiliscono in una casa affacciata sul canale di St. Clair Shores, in Michigan, dove Patti finalmente ottiene “una stanza tutta per sé”: un tavolino basso, una tazza persiana, un calamaio e una penna.

In quel luogo ritrova la propria voce creativa, mentre le serate scorrono sulla loro barca, tra carte nautiche e itinerari immaginati. Vivono una storia d’amore bohémienne: abitano in un albergo abbandonato, restaurano una barca, viaggiano verso luoghi legati all’arte. Non hanno ricchezze, ma non mancano di nulla. Si sposano semplicemente, alla presenza dei loro genitori. Nascono i figli; lei si prende cura della casa e continua a scrivere. Il racconto in questa parte è intimo e luminoso, ma anche pudico.

“Le difficoltà che Fred e io abbiamo affrontato erano solo nostre”, scrive, alludendo velatamente ai problemi di salute e al passato del marito, e dichiarando che “il suo declino è stata la tragedia della mia vita”. Una lunga sequenza successiva – poetica, visionaria, sospesa – mostra come il suo stile eccentrico non sia un capriccio, ma una vera forza espressiva. È consapevole che i suoi fan sono arrabbiati con lei per essersi ritirata per anni dalla scena musicale. Quando una volta anni fa la intervistai mi disse facendomi quasi piangere: “Ma io non vi ho mai dimenticati, anche quando cambiavo i pannolini ai miei figli pensavo a voi”.

La morte di Fred per insufficienza cardiaca nel 1994 inaugura una serie di altri lutti che, paradossalmente, riaccendono la sua creatività, compresa la morte improvvisa dell’amato fratello. Michael Stipe la chiama all’improvviso – “confessando di essere un po’ brillo” – dando origine a una lunga amicizia. Allen Ginsberg la incoraggia a tornare sul palco: “Lascia che i morti prendano la loro strada” le dice. Tom Verlaine si unisce alla sua band per il tour del ritorno.

Dylan la invita ad aprire alcuni concerti e a cantare con lui il meraviglioso duetto Dark Eyes. Lei racconta quel momento con un’intensità indimenticabile: “Ero un po’ nervosa quando Bob mi chiamò sul palco. Iniziai il verso, e cantammo il ritornello insieme allo stesso microfono, i nostri volti quasi a toccarsi. Vedevo le minuscole gocce di sudore sulla sua fronte e l’intensità dei suoi occhi. Strinsi il vestito tra le dita e guardai i miei piedi scalzi, e per quell’istante ero soltanto una vedova, e il giovane poeta ribelle che aveva monopolizzato i miei sensi di adolescente era solo un uomo”.

Seguono nuovi album, lunghi tour, libri, premi, un impegno crescente nell’attivismo. E mentre la narrazione assume la forma elegante di un diario frammentato, Patti e la sorella Linda scoprono un dettaglio sulla loro discendenza che, per un attimo, sembra fermare il tempo, riorganizzando l’intera architettura della sua vita. È un momento narrativo splendido. Patti Smith scopre che il padre tanto amato non era il suo genitore biologico: è figlia di un uomo sconosciuto. Capisce perché si era sempre sentita diversa in famiglia, così unica, così assetata di significato.

Ma neppure questa rivelazione genetica cambia ciò che il libro ha già dimostrato: la Patti Smith che conosciamo si è generata da sola. Si è cantata nel mondo. Ha scritto – e continua a scrivere – la propria storia: l’idea che la creazione poetica sia una forma di preghiera. L’arte come pane spirituale.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI