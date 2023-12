Patti Smith ricoverata in ospedale a Bologna, come sta/ Malore per sbalzo di pressione: è in osservazione

Patti Smith, cantante di fama mondiale, si trova al momento ricoverata presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Come riferisce il Corriere della Sera l’artista avrebbe accusato un malore, di conseguenza è stata soccorsa e portata nella struttura ospedaliera dove resterà in osservazione per le prossime ore. La cantautrice americana era in tour in Italia in questi giorni e nel pomeriggio di ieri, martedì 12 dicembre, ha appunto avuto un «improvviso malore» mentre si trovava nel capoluogo emiliano.

Di conseguenza è stato annullato il concerto che era in programma ieri sera alle ore 21:00 presso il teatro Duse, così come da comunicato via social dello stesso “Con grandissimo dispiacere, informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith in programma oggi (ieri ndr) 12 dicembre 2023 alle ore 21 non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista. I biglietti acquistati su Vivaticket e Ticketone saranno rimborsati direttamente dai rispettivi circuiti entro 5 giorni. Coloro che hanno acquistato il biglietto presso la biglietteria del Teatro Duse Bologna possono richiedere il rimborso scrivendo una mail a biglietteria@teatroduse.it. Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia. All’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione”, concludeva il post.

PATTI SMITH RICOVERATA IN OSPEDALE A BOLOGNA, COME STA: VISITATA AL PRONTO SOCCORSO POI TRATTENUTA

Patti Smith è stata prima visitata dal pronto soccorso dell’ospedale Maggiore dopo di che si è optato per il ricovero, di modo da tenerla sotto stretta osservazione. Pare che il malore sia stato causato da uno sbalzo di pressione, ma in ogni caso la cantante sarebbe serena, come trapela dal suo entourage stando a quanto riporta il Corriere della Sera.

Patti Smith, 76 anni, si era esibita presso il duomo di Milano sabato scorso, tappa rientrante in un tour di otto date in Italia. L’ultima data era prevista per la giornata di domani, 14 dicembre, al teatro Malibran di Venezia, concerto che ovviamente dovrebbe essere annullato nel giro di poche ore.

