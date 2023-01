Pattini d’argento è una storia vera?/ Il film di Rai1 è tratto dal libro di Mary Mapes Dodge e non solo…

Pattini d’argento è una storia vera?

Questa stasera alle 21.25 su Rai 1 va in onda il film Pattini d’argento. Uscito nel 2020 in Russia e nel 2021 in Italia, è la storia di due ragazzi appartenenti a due classi sociali e vite ben diverse che tuttavia si innamorano, sfidando tutto e tutti. Se vi state chiedendo se Pattini d’argento è tratto da una storia vera, la risposta è no, anche se c’è dell’altro da rivelare su questo film.

Il film Pattini d’argento in onda questa sera su Rai1 è tratto dall’omonimo romanzo di Mary Mapes Dodge, un classico molto noto uscito nel 1865. La storia del film però si ispira anche a una delle tragedie più conosciute di tutti i tempi: Romeo e Giulietta di Shakespeare. Al centro, come dicevamo, c’è infatti la storia di un amore impossibile, ostacolato dalle famiglie ma soprattutto dai diversi tenori di vita.

Pattini d’argento, una storia d’amore travagliata

Ma di cosa parla Pattini d’argento? Il film ci introduce subito il protagonista maschile: siamo quasi a Natale del 1899 a San Pietroburgo, quando Matvej, 18enne e impiegato in una panetteria come fattorino, viene licenziato. L’unico oggetto di valore che possiede sono i suoi pattini d’argento, con i quali si muove in città alla ricerca di un nuovo lavoro. È qui che si imbatte in una banda di malviventi che si muove proprio sui pattini e, costretto dalle condizioni precarie in cui vive, decide di unirsi a loro per fare un po’ di denaro.

Una sera però, per una scommessa con la banda, si intrufola nella proprietà di Alisa Marija Augusta von Schlesenberg-Vjazemskaja, figlia di un ministro in decadenza. I due però si incontrano e scatta subito qualcosa tra loro. Questo amore sarà però ostacolato anche dai piani che il padre della ragazza ha per il suo futuro: vuole infatti che sposi il Capitano delle Guardie della città, un matrimonio che servirebbe a risollevare le loro finanze. Come finirà per i due innamorati?











