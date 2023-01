Pattini d’argento/ Su Rai 1 il film con Fëdor Fedotov

Pattini d’argento, film di Rai 1 diretto Michail Loksi

Pattini d’argento è un film del 2020 di genere avventura e sentimentale, che andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 di oggi, 3 gennaio.

Il film Pattini d’argento è stato diretto da Michail Loksin, prodotto da Pëtr Anurov, Leonid Veresagin, Anton Zlatopol’skij, Rafael Minasbekjan, Nikita Michalkov con la collaborazione di Grigorij Stojalov e delle case di produzione Central Partnership, KIT Film Studio, Kinoslovo, Tritė e Rossija 1.

La sceneggiatura e la scenografia del film Pattini d’argento sono state affidate rispettivamente a Roman Kantor e a Aleksandr Zagoskin, mentre la fotografia e il montaggio a Igor’ Grinjakin e Marija Lichacëva, Dmitrij Slobcov. Il film Pattini d’argento è stato prodotto in Russia per la casa di distribuzione Eagle Pictures. Tra gli attori principali del cast ci sono Fëdor Fedotov, Sof’ja Priss, Aleksej Gus’kov, Severija Janusauskaité, Kirill Zajcev, Jurij Borisov, Aleksandra Revenko, Denis Lavant, Cathy Belton.

Pattini d’argento, la trama del film

Leggiamo la trama di Pattini d’argento. In Russia nel corso del Natale 1899 Matvej, un giovane che lavorava in una prestigiosa cucina, viene cacciato dal suo luogo di lavoro, ma non si lascia abbattere. Pattinando incontra un gruppo di ladri, conosciuta come la Banda dei pattinatori. Matvej si unisce alla banda di ladri per guadagnare una somma che gli permetta di pagare le cure al padre con tubercolosi.

Il giovane una notte decide di entrare nella ricca proprietà della figlia di un ministro, dietro ad una scommessa fatta contro i ricchi.

I due però si incontrano e si frequentano segretamente, e il giovane la aiuterà a farle frequentare l’università per farle studiare chimica, andando contro al padre che vorrebbe che lei diventasse sposa del Capitano delle Guardie della città per riconquistare il suo prestigio. Col passare del tempo però la banda di borseggiatori in cui è presente anche il giovane viene smascherata e la ragazza dovrà fronteggiare gli ostacoli sorti tra lei e l’amore per Matvej.

