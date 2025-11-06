Cinesi e russi rafforzano l’alleanza su Mar Artico e spazio. Xi sa che Putin dipende da lui: lo sostiene per evitare i rischi di un cambio di regime a Mosca

Trump chiede a Xi Jinping di premere su Putin per chiudere la guerra in Ucraina. Ma i rapporti fra Russia e Cina sembrano diventare sempre più saldi, sancendo un’alleanza di fatto su due dossier che saranno cruciali: l’utilizzo del Mar Artico e quello dello spazio. Due temi sul tavolo dell’incontro fra il primo ministro cinese Li Qiang e il premier russo Mikhail Mishustin che si è svolto nelle ultime ore.

ELEZIONI USA/ 2. Dalla Virginia a New York, così Trump ha “preparato” la vittoria di Mamdani & co.

Insomma, spiega Giuliano Noci, prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, Pechino si serve di Mosca per controllare due settori fondamentali per il futuro. L’Artico, infatti, è destinato a sostituire il Mediterraneo (e il canale di Suez) come via principale delle merci tra Europa e Asia, mentre l’occupazione dello spazio è la frontiera del futuro che fino a questo momento in Occidente sembra interessare solo a privati come Musk e Bezos.

ELEZIONI USA/ 1. Perché il “fattore Mamdani” è il vero punto debole del successo dem

Di fatto anche in questo la Cina si sta affermando come potenza egemone, in questo momento, come ha sancito il recente vertice Trump-Xi, tanto che anche l’efficacia delle sanzioni americane contro il petrolio russo dipende proprio dalla volontà cinese di assecondarle e diminuire l’acquisto di petrolio da Mosca.

Cina e Russia hanno firmato un accordo per addestrare personale che navighi il Mar Artico. Un segnale che l’alleanza è sempre più stretta?

Il rapporto Cina-Russia non è un rapporto di amicizia senza confini, ma di so pportazione reciproca e di convivenza per il fatto che condividono 4.200 km di confine. Ma mentre prima l’Unione Sovietica era arbitra del rapporto tra i due Paesi, adesso siamo nella situazione opposta: la Russia dipende totalmente dalla Cina, che acquista il 50% del combustibile fossile esportato da Mosca. Pechino, inoltre, fornisce tutte le tecnologie dual use, a uso civile e militare, sostenendo la guerra in Ucraina, che si fermerà solo quando lo vorranno i cinesi.

Mamdani sindaco, New York ‘comunista’ rompe i Dem di Biden/ Marx, Islam e Soros: ecco la ‘nuova’ sinistra USA

Come influisce la dipendenza russa dai cinesi sull’approccio all’Artico?

La Cina è particolarmente interessata alla Russia a causa del lungo confine, ma anche per l’Artico, sul quale ha messo gli occhi sia in termini militari che civili. In quest’ultimo senso, infatti, è la via sostitutiva del Mediterraneo, che dimezza sostanzialmente i tempi di percorrenza delle merci. L’80% di quelle che viaggiano dall’Europa all’Asia transita via mare, per questo l’Artico diventa evidentemente una via molto rilevante. Ma rappresenta uno snodo fondamentale anche sotto l’aspetto militare, per esercitare una forma di pressione degli USA, che di fatto avrebbero bisogno della Groenlandia per avere uno sbocco.

Quali conseguenze avrà l’affermazione della centralità dell’Artico?

In prospettiva porterà il Mediterraneo a diventare una zona secondaria dal punto di vista logistico. I cinesi, poi, recentemente hanno celebrato il primo viaggio commerciale sulla rotta dell’Artico, che nel futuro diventerà la via maestra.

In questo contesto la Russia, grazie al suo affaccio sul Mare Artico, diventerà sempre più importante dal punto di vista geopolitico?

Mosca dal punto di vista economico è irrilevante, da quello tecnologico anche. Ha, tuttavia, questa sterminata estensione che la porta ad avere un affaccio sull’Artico di fondamentale importanza. In questo momento la Cina si sta conquistando i diritti di utilizzo dell’Artico e quindi il transito di navi civili e navi militari. Di certo quest’area sta cambiando stato, da mare sostanzialmente “morto” a mare super vitale.

Anche le nostre merci passeranno da lì?

Bisogna vedere, è chiaro comunque che non solo il Mediterraneo, ma anche il canale di Suez perderà progressivamente rilevanza.

Russia e Cina, però, collaborano anche per lo sfruttamento dello spazio, della navigazione satellitare: è uno dei temi di cui si è parlato nel vertice tra i primi ministri. Oltre all’Artico si apre anche questa frontiera?

Lo spazio è la nuova frontiera della Terra e l’economia relativa diventerà centrale per il futuro. Mentre gli Stati Uniti tornano al fossile, la Cina diventa “elettro-Stato” puntando sull’elettricità prodotta con l’energia solare e guardando contemporaneamente allo spazio come nuova dimensione. Lo spazio sarà una frontiera di sviluppo economico e tecnologico di grandissimo rilievo e quindi deve essere occupato. In questo momento in Occidente l’occupazione avviene tramite privati come Elon Musk e Jeff Bezos, mentre la Cina sta affrontando la partita come Stato.

Sull’Artico la Cina ha bisogno della Russia perché l’affaccio sul mare è suo; per quanto riguarda lo spazio su cosa poggia l’accordo?

Credo che qualche tecnologia sullo spazio in Russia ci sia ancora, comunque i russi sono utili alla Cina per le basi che hanno e per l’esperienza che hanno avuto in questo settore.

Alla luce di questi elementi, l’alleanza Russia-Cina è destinata a rafforzarsi?

Sì. E chiaro che la migliore assicurazione per la Cina è l’assetto attuale, cioè che ci sia Putin. Penso che la guerra in Ucraina potrebbe finire se la Cina percepisse che il capo del Cremlino si sta indebolendo troppo, altrimenti il regime oligarchico potrebbe cambiare: potrebbe arrivare anche qualcuno completamente diverso in termini di postura.

Bloomberg dice che i cinesi dopo le sanzioni di Trump alla Russia stanno comprando meno petrolio dai russi. Davvero Pechino può fare pressione su Mosca dopo le richieste di Trump in questo senso?

Sicuramente è uno degli elementi di cui si è parlato nell’incontro Trump-Xi Jinping, ma quanto diminuiranno gli acquisti di petrolio lo decideranno i cinesi. Per il momento Trump non può aspettarsi un aiuto da Xi per far finire la guerra ucraina. Il vertice della settimana scorsa ha sancito che la Cina in questo momento è più forte. Alla fine, sostanzialmente, dipenderà da lei se le sanzioni USA avranno effetto o no.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI