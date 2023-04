Patto di Stabilità, oggi riforma Ue/ Ricatto Germania “pronti a bloccarla”. L’Italia…

OGGI LA UE PRESENTA LA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ: LE ULTIME NOTIZIE

«Sulle nuove regole fiscali stiamo preparando una proposta legislativa per mercoledì, siamo sulla buona strada»: così il vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis spiegava alla vigilia della riforma Ue sul Patto di Stabilità e Crescita Europeo l’importanza dell’evento in arrivo oggi a Bruxelles. Accompagnato negli ultimi mesi da lotte intestine tra i 27 partner Ue, il Patto di Stabilità – ricordiamo messo in “pausa” negli ultimi anni prima per la pandemia Covid e poi per la crisi energetica legata alla guerra in Ucraina – dovrebbe tornare operativo dal 2024

«Il tema è avere un bilanciamento: da una parte fornire più flessibilità per gli stati membri e dall’altra parte preservare trasparenza, un trattamento comune degli stati membri con benchmark numerici», rileva ancora la Commissione Ue, «Spero che quando saremo pronti a condividere questa soluzione di bilanciamento la presenteremo», conclude Dombrovskis. Ieri in audizione ha parlato anche il commissario agli Affari Economici Ue Paolo Gentiloni spiegando l’importanza di questa riforma per il futuro economico dell’Unione: «Sono soddisfatto della riforma e lo sarà anche Berlino», rileva l’ex Premier italiano. Le nuove regole che dovrebbero essere contenute nella riforma sui conti pubblici Ue – anticipate a novembre dalla Commissione – prevede l’archiviazione della regola sul calo del debito pubblico del 5% all’anno negli Stati con indebitamente eccessivo (Italia compresa). Si passa invece a «percorsi di aggiustamento concordati da ciascun Paese sulla base di un’analisi della sostenibilità del debito, con accordi individuali con la Commissione, su modello Pnrr, per i percorsi della spesa primaria netta (quella escluse entrate una tantum, interessi o spese per disoccupazione)», spiega l’analisi del “Sole 24 ore” sul nuovo Patto di Stabilità e Crescita.

PATTO DI STABILITÀ, IL “RICATTO” DELLA GERMANIA E I CONTI DELL’ITALIA

Il problema sarà trovare la sintesi sulla firma del nuovo Patto di Stabilità, specie avendo la Germania già dimostrato tutta la sua avversità ad un accordo che si distanzia rispetto al recente passato: «La proposta della Commissione non va bene, siamo pronti a bloccarla», attacca il Ministro tedesco delle Finanze Christian Lindner. Berlino chiede regole più dure sul debito e sul deficit, oltre a “tagli automatici” in situazioni di eccessivo indebitamento degli Stati: serve insomma una nuova stagione di austerità per far fronte alla crisi dell’inflazione, rivendica ancora il Governo Scholz. Questa volta però un possibile “partner” dell’Italia nella sfida a Berlino per ottenere regole meno dure è la Francia di Macron, il cui debito pubblico è esploso negli ultimi anni post-pandemia al 113% del PIL.

«Il tetto al disavanzo deve restare al 3%, quello sul debito al 60%», attacca Lindner, leader dei Liberali tedeschi, scoprendo però il fianco ad una disunità completa nel Governo Scholz: Spd e Verdi sono infatti tutt’altro che convinti dalla svolta “iper-rigorista” dei Liberali e potrebbero infine mediare con gli altri Paesi Ue per un Patto di Stabilità meno “asfissiante” sul fronte conti pubblici. Dombrovskis e Gentiloni smentiscono Berlino e parlano di maggiore flessibilità e “bilanciamento” per evitare le crisi del passato. E l’Italia? Con un debito al 145% il tema è tutt’altro che semplice per il Governo Meloni che chiede di scomputare gli investimenti per la transizione energetica dal rapporto deficit/Pil. Nell’ultimo Def presentato a Bruxelles, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti scriveva nero su bianco «La proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita è incentrata su una regola di spesa i cui obiettivi sono modulati in base alla sostenibilità del debito pubblico di ciascun Stato membro. Coerentemente con la risoluzione parlamentare dello scorso 9 marzo – si legge nel Documento di Economia e Finanzia -, nel dibattito in seno all’Ecofin e ai suoi sottocomitati, il Governo ha sostenuto le linee principali della proposta dalla Commissione pur evidenziandone alcuni punti critici». Non piace la categorizzazione degli Stati membri «in base alla severità delle “sfide” di finanza pubblica»: piuttosto, il Governo italiano sostiene la proposta dell’adozione «di un trattamento preferenziale per gli investimenti pubblici per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere la transizione digitale (i due pillar del PNRR), nonché la spesa per la difesa derivante da impegni assunti nelle sedi internazionali. Il Governo sostiene, inoltre, la necessità di una maggiore simmetria della MIP (la procedura sugli squilibri macroeconomici, ndr) e continuerà ad attenersi a tali posizioni nel negoziato che seguirà la presentazione delle proposte legislative della Commissione», conclude il Def.











