Il patto per un'industria pulita garantisce fino al 75% di aiuti destinati alle imprese, purché si rispettino delle regole.

Grazie al recente patto per una industria pulita le imprese potrebbero beneficiare fino al 70% di aiuti anche per promuovere la decarbonizzazione. Ad aver dato conferma è stata l’associazione Assonime.

Gli obiettivi di questo accordo si allineano con quelli riportati nella direttiva delle case green, visto che l’intento principale è di promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed abbassare l’inquinamento atmosferico.

Con il patto sull’industria pulita si risparmia il 70%

Il patto dell’industria pulita potrebbe contare, stando a quanto riportato dal Clean Industrial Deal State Aid Framework, su strumenti inerenti alla crescita economica, sulla transizione energetica (priva di gas e inquinamento ambientale) e più ammortamenti.

Per ricevere le agevolazioni inerenti alla decarbonizzazione, l’impresa deve ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra (al fine di riuscirci soltanto previo aiuto dallo Stato).

Ogni Stato a sua volta deve rispettare delle percentuali specifiche, così disposte: il 30% su altre tecnologie, tra il 20% e massimo il 30% per ridurre le emissioni di carbonio, il 45% destinato alle fonti rinnovabili e il 60% da utilizzare in idrogeno.

Ammortamenti più veloci

Allo scopo di favorire una crescita industriale più pulita e priva di emissioni inquinanti, gli Stati promuovono molteplici aiuti da destinare alle imprese che utilizzano tecnologie innovative per fabbricare elettrolizzatori, pompe di calore, batterie, turbine eoliche e pannelli solari.

Anche in questo caso ci sono delle regole da rispettare, infatti alla nuova attività e alle PMI, le agevolazioni fino al 35% di quanto speso (ammortizzando il peso economico), saranno garantite per un massimo di 3 anni.

È di fondamentale importanza accertarsi che quanto investito (e soprattutto dove), rientri nell’elenco delle spese ammesse negli aiuti, e per farlo occorre osservare la normativa vigente.

I costi affrontati e poi riconosciuti come bonus sono: il Know-how, le attrezzature, i fabbricati, le licenze, i terreni, i brevetti, gli impianti ed infine i macchinari, a patto che ognuno sia utilizzato recuperare gli “scarti” e/o produrre un bene che sia a zero emissioni.