Formazione, riqualificazione professionale, competenze: sono i cardini sui quali gira il mercato del lavoro, già oggi, e sempre più nel futuro prossimo venturo. Ne sono convinti tutti gli stakeholder, a partire dalla Commissione europea, che da qualche anno ha varato il Patto europeo per le competenze (EU Pact for Skills), per massimizzare l’impatto degli investimenti nello sviluppo e nel miglioramento delle competenze esistenti e nella riqualificazione.

TURISMO ORGANIZZATO/ I trend e gli investimenti chiave del settore per il 2025

Si tratta di un Patto che vuole mobilitare e incentivare attori pubblici e privati a intraprendere azioni concrete per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione delle persone in età lavorativa e, se del caso, a mettere in comune gli sforzi nei partenariati. Il Patto è saldamente ancorato ai principi del Pilastro europeo dei diritti sociali e sostiene gli obiettivi del Green Deal e della trasformazione digitale, come stabilito nella Comunicazione della Commissione “Un’Europa sociale forte per le transizioni giuste”.

Guide turistiche: aperto il bando per l'iscrizione all'albo/ Scadenza e come fare domanda: tutte le info

Si parte dalla constatazione che il mercato del lavoro europeo sta attraversando grandi cambiamenti, causati dalle transizioni digitale e verde. Per tenere il passo con questi cambiamenti, i lavoratori devono imparare nuove competenze per svolgere il proprio lavoro e rimanere occupabili. Senza un adeguato sostegno al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione, molti possono avere difficoltà a trovare un lavoro.

Il Patto mira a incoraggiare le organizzazioni pubbliche e private, compresi i datori di lavoro, i sindacati e tutti gli altri portatori di interessi pertinenti, ad agire. L’iniziativa europea offre a queste organizzazioni consulenza sugli strumenti di finanziamento e sulle opportunità di partenariato, in modo che possano aiutare i lavoratori attuali e potenziali in Europa ad acquisire competenze per il futuro.

VACANZE IN MONTAGNA/ Per gli italiani relax e benessere contano più dello sport sulla neve

Su queste tematiche si svolgerà domenica prossima 9 febbraio (alle 15.30, sala BIT 05 padiglione 11 di Fiera Milano Rho) – nell’ambito del progetto europeo PacTS4ALL – la tavola rotonda di Federturismo Confindustria dal titolo “Quale formazione per il turismo del futuro: la strada indicata dal Pact for Skills”.

L’astrusa sigla PacTS4ALL sta per “Pact for tourism skills forward alliance”: il Patto per le competenze nel turismo è lo strumento per affrontare le sfide attuali e future attraverso una stretta collaborazione tra le parti sociali, il sistema di formazione e istruzione e le autorità pubbliche.

Amplia i risultati del piano per la cooperazione settoriale per rispondere alle esigenze di competenze e alle qualifiche complessivamente più elevate della forza lavoro del turismo, riducendo la precarietà del lavoro e migliorando le condizioni di lavoro. Il patto mira a migliorare le competenze e a riqualificare il 10% della forza lavoro ogni anno dal 2022 al 2030.

L’evento programmato alla Borsa internazionale del turismo costituirà un’opportunità per approfondire i temi al centro dell’iniziativa europea, con un focus sulle sfide formative nel settore turistico, attraverso la condivisione di esperienze e riflessioni sulle competenze necessarie per il futuro dell’industria turistica, con le testimonianze di rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, delle università e degli enti formativi.

Interverranno la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli; il presidente di AIDIT e ceo di Bluvacanze, Domenico Pellegrino; il direttore della Scuola Italiana di Ospitalità, Giulio Contini; la direttrice del Master in Tourism & Hospitality Management dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Mariapina Trunfio; il Project Manager di EVBB (Associazione degli enti europei di formazione), Antonio Gennarelli. L’evento sarà moderato dal responsabile Progetti e Partenariati Europei di Federturismo Confindustria, Rino Vitelli.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI