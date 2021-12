Patty Pravo a Capodanno in musica 2022/ La “Minaccia Bionda” live su Canale 5

Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, è nata il 9 aprile 1948 a Venezia, e fin da giovane ha dato inizio a una carriera straordinaria che l’ha portata a calcare i palchi più importanti di Italia, a cantare con grandi colleghi artisti e a produrre e realizzare canzoni indimenticabili, che ormai, a distanza di anni, fanno parte del panorama della musica italiana e della cultura di questo paese.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è risaputo che si sia sposata numerose volte, senza però mai avere figli, dedicando la sua vita interamente alla sua carriera che le ha portato molte soddisfazioni come 10 partecipazioni al festival di Sanremo, 28 album registrati in studio, quattro dal vivo e tre raccolte nel 2002, 2013 e 2017, oltre ad essere comparsa più volte sul grande schermo come attrice.

Patty Pravo una diva senza tempo

Patty Pravo non è intenzionata a concludere la sua carriera e nel maggio 2022 ripartirà con un tour insieme a Pino Strabioli con un tour dal titolo “Minaccia Bionda” in cui oltre alle sue canzoni indimenticabili dedicherà alcuni momenti al racconto di sé stessa, delle sue esperienze e della sua vita e carriera artistica per raggiungere il pubblico in una maniera più intima e vicina. Non è ancora certo se al tour si affiancherà anche l’uscita di un nuovo album dopo l’ultimo pubblicato nel 2019 intitolato “Red” con cui ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Briga con la canzone “Un po’ come la vita”.

Prima di tutti questi appuntamenti, però, la ritroveremo sul palco di Canale 5 per festeggiare, insieme a tanti altri colleghi cantanti, l’arrivo del nuovo anno aspettando la mezzanotte. Lo spettacolo in televisione avrà inizio alle ore 21 del 31 dicembre e proseguirà fino a tarda notte per accompagnare i festeggiamenti del pubblico italiano che seguirà l’evento comodamente da casa. Lo show andrà in diretta da Bari non più da Piazza Libertà ma dal Teatro Petruzzelli e vedrà solo Federica Panicucci alla conduzione e l’assenza di Al Bano a causa della positività al Covid-19.



