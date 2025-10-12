Patty Pravo a Verissimo: "Mi hanno attribuito tanti amori, tutti veri. Simone è bravissimo"

Per Patty Pravo è tempo di tornare nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale Cinque. La celebre cantante si è raccontata nel talk di Mediaset, ripercorrendo diverse tappe della sua vita: “Sono sempre stata una donna libera, ricordo che in passato mi chiamavano Nicola in onore di mio zio. Mi si può chiamare in tanti modi.

Pippo Baudo? Ero molto affezionata a lui, era come un altro papà per me, era dolcissimo, un grande professionista e lo sappiamo tutti, mi faceva sempre ridere, mi prendeva in giro con amore. I capelli di quando cantai Ragazza idea? Fu un’idea di quel pomeriggio. Mi hanno attribuito tanti amori nella mia vita ma erano quasi tutti veri”. Patty Pravo ha poi ricevuto una sorpresa da Simone, il fidanzato più giovane di 43 anni di lei. “Lo stimo tantissimo, spero che faccia una carriera importante non solo vicino a me ma magari anche a Hollywood. E’ un grandissimo sarto. Ho 66 anni di lavoro alle spalle, sono sempre stata senza vergogna, quella non è mai arrivata. Mi piacerebbe un giorno vivere a Venezia, ma è troppo invasa”.

Patty Pravo e i ricordi del Piper

A Vogue Patty Pravo, sulla cresta dell’onda da circa sessant’anni, ha raccontato alcuni suoi lati più inediti: “La noia? E’ una sensazione che non ho mai provato! Trovo che sia solo una grande mancanza di curiosità. Se sei curioso trovi sempre qualcosa per tenerti occupato, io per esempio leggo molto.

I ricordi del Piper? Avevo 15 anni, sono partita in macchina da Londra con un amico e la sera dopo siamo andati a ballare in questo locale di cui mi avevano tanto parlato. Mi sono ritrovata a chiaccherare con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Luigi Tenco, e dopo un po’ Crocetta (Alberigo, produttore discografico, ndr) mi chiese se sapevo cantare tanto bene quanto ballare. Da lì cominciò tutto” ha detto in una intervista a Vogue.

