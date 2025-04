Patty Pravo a Verissimo: “La mia vita piena di eventi”

Anche Patty Pravo ha fatto tappa a Verissimo su Canale Cinque, tra ricordi e novità la cantante si è aperta nel programma di Silvia Toffanin, commentando anche il suo recente singolo Ho provato tutto. Tornando sul rapporto con Renzo Arbore, la cantante ha svelato: “Abbiamo un rapporto speciale, ha sempre creduto in me. Io nella vita sono riuscita a fare di tutto, ho preso anche il brevetto per l’aereo, sono stata sposata con tre uomini, ho provato il carcere. Essendo stata una cosa assurda io l’ho presa a ridere, mi ricordo che dei ragazzi mi spiegarono bene come sono andate le cose. Ho fatto uso di sostanze, poi sono andata via a Los Angeles e lì non ci pensava nessuno. Lavorare intorno al mondo mi ha fatto sperimentare, scrivere dei grandi album., mi sono ossigenata e ho cambiato vita per un po’”.

Alex Martin, figlia di Whoopi Goldberg: mamma a 18 anni e nonna a 34/ Hanno recitato insieme!

Da qualche tempo Patty Pravo ha stretto una speciale amicizia con Madonna: “Le persone più importanti nella vita sono quelle normali, è così carina lei. Speriamo di vederci presto, forse questa estate e magari potremo creare anche qualcosa insieme, perché no” ha detto la cantante.

Patty Pravo e la carriera: “Sono stata cantante di un certo livello”

Nel corso di una recente intervista concessa a Rolling Stone, Patty Pravo ha parlato della sua carriera e sottolineato alcuni momenti salenti della sua vita.

Francesca Tocca attaccata dagli hater dopo Verissimo/ Pubblico difende ex fidanzato Todaro, lei reagisce così

“Penso di essere stata una cantante di un certo livello che, dal ’65 in poi, ha fatto degli album del calibro di Biafra Record e altri dischi, scritti da me, come Oltre l’Eden… Nei live ero molto rock, ho avuto artisti incredibili al mio fianco, non italiani, in quel periodo. Ho sempre vissuto con musicisti importanti” ha detto la cantante ricordando alcuni dei rapporti costruiti in carriera.