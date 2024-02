Patty Pravo, amori ed ex mariti/ Da Gordon Fagetter a Franco Baldieri: i matrimoni naufragati e la trigamia..

Mariti e fidanzati di Patty Pravo: da Gordon Faggetter a John Edward Johnson, passando per Franco Baldieri e Paul Martinez

Forse non tutti sanno che la celebre Patty Pravo ha avuto ben quattro marito. Il suo primo matrimonio è stato con il musicista britannico Gordon Faggetter, con cui è rimasta legata per cinque anni. Dopo la rottura con Gordon Fagetter, Patty Pravo si è legata allo stilista Franco Baldieri, salvo poi tornare sui propri passi poche settimane dopo il fatidico sì. “Una notte mi sono accorta di aver sbagliato uomo”, ha raccontato Patty Pravo in una intervista. La cantante, poi, ha sposato Paul Martinez, un uomo per il quale ancora oggi prova profonda ammirazione e riconoscenza. Continuando con i mariti di Patty Pravo, la cantante ha poi sposato il chitarrista americano John Edward Johnson, più giovane di lei di dieci anni.

Perchè è finita tra Patty Pravo e Riccardo Fogli?/ Dopo una passione travolgente, una scelta cambiò tutto

Per un periodo della sua vita, inoltre, Patty Pravo ha provato il brivido della trigamia: mentre era sposata con Baldieri, con cui credeva di aver annullato il matrimonio, salì all’altare con Martinez, salvo poi innamorarsi di John Johnson. Ci fu un momento particolare della sua vita, in cui, Patty Pravo era sposata con tre persone diverse: “L’avvocato mi tranquillizzò: la bigamia era punita; ma io sarei stata trigama. E la trigamia nel codice penale non è contemplata”. Tra gli amori e gli ex di Patty Pravo non si può non segnalare la storia con Riccardo Fogli dei Pooh, con degli scontri tra il cantante e la band per la sua relazione con Nicoletta.

Perché Patty Pravo non ha avuto figli?/ "Non ci ho mai pensato davvero, non ho sentito la necessità"

Patty Pravo, gli ex mariti e come hanno influenzato la sua musica

La vita amorosa di Patty Pravo è stata oggetto di interesse e speculazione nel corso degli anni, caratterizzata da relazioni intense e tumultuose, proprio come quella con Riccardo Fogli, che tanto ha fatto discutere nel corso degli anni. La cantante, icona della musica italiana, ha vissuto storie d’amore appassionate e complesse, spesso documentate dai media e dai suoi stessi brani musicali. Coniugata più volte, Pravo ha sperimentato alti e bassi nei suoi legami romantici, riflessi anche nelle sue canzoni cariche di emozione e intensità.

Nonni Patty Pravo, perchè ha vissuto con loro?/ "Mia madre conosciuta da adulta", quando è morta la nonna...

Certo le storie d’amore spesso tormentate e dai finali bruschi hanno contribuito a plasmare la musica di Patty Pravo e la sua identità artistica, offrendo un’ulteriore dimensione alla sua figura pubblica. Patty Pravo ha però sempre mantenuto una certa riservatezza sui mariti e sulla sua vita privata, concentrando l’attenzione sul suo talento musicale e sulla sua indipendenza artistica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA