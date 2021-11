Patty Pravo, attacchi di panico e depressione/ “Non dormivo, i farmaci come acqua”

Patty Pravo, la divina della musica italiana, ha raccontato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico. Una lunga battaglia quella vinta dall’artista italiana che dalle pagine del settimanale Gente ha raccontato dell’inferno vissuto. Tutto è nato durante l’estate di qualche anno fa, Nicoletta Strambelli decide di annullare dei concerti, ma in pochi sapevano il reale motivo. “Mi si è chiusa la gola, non riuscivo più a respirare” – ha confessato la cantante – “non capivo niente, ero in uno stato di totale incoscienza. Ricordo che mi sono detta: “Basta, è finita”. Ho creduto di morire”.

Sono momenti di grande terrore per la cantante che ha continuato a raccontare: “non dormivo più, i farmaci erano come acqua, le notti interminabili, a fissare il soffitto credendo di impazzire. La sera salivo sul palco divorata dalla stanchezza e dall’ansia. allora mi sono chiusa in camera, al buio, i telefoni spenti. Ho passato giorni interi stesa a letto, senza pensare né parlare, senza riuscire a piangere o a toccare cibo”.

Patty Pravo e la depressione: “ho passato giorni interi stesa a letto”

Non è stato facile per Patty Pravo vincere il mostro della depressione. La ragazza del Piper, cantante da 110 milioni di dischi venduti nel mondo, ad un certo punto della sua vita si è trovata inghiottita dalla depressione. “Mi sono chiusa in camera, al buio, i telefoni spenti. Ho passato giorni interi stesa a letto, senza pensare né parlare, senza riuscire a piangere o a toccare cibo” – ha raccontato la cantante di “Pazza idea” che ha annullato anche tutte le date del suo tour con l’ufficio stampa che spiegò ai fan la cosa dicendo: “preferisce lasciare per amore e rispetto della musica e del pubblico”.

Per fortuna la divina della musica italiana è riuscita ad uscirne grazie alla musica, all’affetto dei suoi fan, ma anche ad un progetto: partire per l’Africa con Gino Strada. “Partire per l’Africa con Gino Strada, aiutare sul campo chi sta peggio di noi. Dopo aver ricevuto tanto, credo sia giunto il momento di dare. Ai bambini soprattutto” – ha detto la cantante che ha superato l’inferno della depressione una mattina quando, come ha raccontato, “mi sono alzata, ho aperto la porta della camera e mi sono infilata in cucina. Nella dispensa c’erano solo un cartone di latte e dei Pavesini, ho iniziato a mangiare e sono tornata a vivere”.



